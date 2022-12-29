29 Aralık 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
EYT’de tüm sorular yanıt buldu! SGK kuyruğundaki EYT’lilerin merak ettiklerini Faruk Erdem A Haber’de yanıtladı
EYT borçlanması yaparak emekli olmak isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumlarının önünde kuyruk oluşturdu. Eksik prim nasıl tamamlanır? Borçlanma ödemesi ne zaman başları? SGK kuyruğundaki EYT’lilerin merak ettiklerini Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yanıtladı.