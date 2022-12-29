EYT’de tüm sorular yanıt buldu! SGK kuyruğundaki EYT’lilerin merak ettiklerini Faruk Erdem A Haber’de yanıtladı

EYT borçlanması yaparak emekli olmak isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumlarının önünde kuyruk oluşturdu. Eksik prim nasıl tamamlanır? Borçlanma ödemesi ne zaman başları? SGK kuyruğundaki EYT’lilerin merak ettiklerini Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yanıtladı.

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