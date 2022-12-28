EYT'de tüm merak edilenler bu haberde! İşte EYT'de en dikkat çeken sorular! Resul Kurt A Haber'de yanıtladı
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılan düzenlemeyi açıkladı. EYT'de yaş sınırı olmayacağını söyleyen Başkan Erdoğan 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik imkanı tanınacağının altını çizdi. Bu açıklamalar sonrası EYT'ye ilişkin tüm merak edilen sorular A Haber ekranlarında yanıt buldu. Vatandaşların soruları Ekonomist Resul Kurt teker teker yanıtladı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'ye ilişkin tüm detayları açıklarken yaş sınırı olmayacağı müjdesini verdi.
2 MİLYON 250 BİN KİŞİYE EMEKLİLİK İMKANI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin, "Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi.
Açıklanan bu karar sonrasında A Haber ekranlarında Ak Parti MKYK Üyesi Ekonomist Resul Kurt milyonların merak ettiği soruları A Haber'de yanıtladı.
1998'de askere gittim. 1999 Ağustos'ta bitirdim. 2001 Şubat ayı sigorta başlangıcım. Borçlanma yaparsam EYT'den yararlanabilir miyim?
Muhtemel 1 yıl yapmış olsa bile gitmiyor. Bir yıl bile geriye gitse 2000 yılına geliyor. Bu izleyicimiz 1998 yılında askere gitmiş 2001 yılında sigortalı olmuş diyelim. Borçlanma yaptığında 1998'e gitmiyor. Herkes böyle zannediyor ama durum böyle değil.
Belediye Başkanlarının özlük hakları verildi mi?
Belediye Başkanı EYT kapsamına giriyorsa bu haklardan onlar da yararlanacaktır.
1994 girişliyim. Prim fazlası yok. Emekli olabilir miyim?
Bu vatandaşımız da EYT kapsamına giriyor. Kendisi EYT'den yararlanabilir.
1997 tarihinde işe girdim. 6500 #EYT'den faydalanabilir miyim?
Hayırlı olsun, yararlanabilir. Müjdeyi verdik hayırlı olsun.
Çıraklık meslek lisesinde sigorta girişleri kabul ediliyor mu?
Bu kabul edilmiyor. Türkiye'nin kurtuluşu bu alanlarda. Ara eleman bulmak istiyorsak bu bölümleri kalkındırmamız lazım.
1983 yılında sigortaya girdim. 3600 prim günüm var. Emekli olabilir miyim?
5000 gün şartı var. O yüzden EYT'den yararlanamaz.
1999 sigorta başlangıcım. 2001'de askere gittim. 20 günlük askerlik borçlanması ile EYT kapsamına girebilir miyim?
Giremez. 1999'da sigortalı olmuş. Bu durum EYT kapısını açmaz.
1 Eylül 1999'da Bağkur sigortam başladı. 2001'de devlet memuru oldum. #EYT kapsamına girebilir miyim?
Devlet memurlarıyla ilgili düzenlemeler çok farklı. Bu kişi günün sonunda emeklilikle ilgili bir talebi olursa dönüp bakılır. Burada da 25 yılı beklemesi gerekir.
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