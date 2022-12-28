EYT'de tüm merak edilenler bu haberde! İşte EYT'de en dikkat çeken sorular! Resul Kurt A Haber'de yanıtladı

1998'de askere gittim. 1999 Ağustos'ta bitirdim. 2001 Şubat ayı sigorta başlangıcım. Borçlanma yaparsam EYT'den yararlanabilir miyim?

Muhtemel 1 yıl yapmış olsa bile gitmiyor. Bir yıl bile geriye gitse 2000 yılına geliyor. Bu izleyicimiz 1998 yılında askere gitmiş 2001 yılında sigortalı olmuş diyelim. Borçlanma yaptığında 1998'e gitmiyor. Herkes böyle zannediyor ama durum böyle değil.