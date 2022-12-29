Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı terminal binasındaki incelemelerinin ardından açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "765 milyon Euro yatırımı devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan işletmeciye yaptırıyoruz." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı terminal binasındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Çalışmalar gayet iyi gidiyor. Antalya Havalimanı tam 35 milyon yolu kapasiteli bir havalimanımızdı ama tabii bu gelişen büyüyen ve dünyada cazibesi sürekli artan Türkiye ve Antalya için önümüzdeki yıllarda önümüze çıkabilecek bu kapasite artışını karşılamak için burada 765 milyon Euro'luk bir yatırım yapmamız gerekiyordu.
Bunun da en kolay yolu devletimiz bütçe versin bize oradan yapalım ama biz öyle yapmadık. Şu anda 765 milyon Euro yatırımı devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan işletmeciye yaptırıyoruz. Bunu da 2025 yılına kadar yani bugünkü değerle 15 milyar TL'lik bir yatırımı bitirip Antalya'ya ve Türkiye'ye kazandıracağız.
Bunun içerisinde dış hatlar terminalleri, iç hatlar terminalleri ve mevcut apron alanlarının büyütülmesi ve toplamda 765 milyon Euro'luk bir yatırımı devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yaptırdığımız gibi bir de 2025 yılı sonrasındaki 25 yıllık işletme içinde tam 8 milyar 555 milyon Euro'luk bir gelir garantili bir ihale yaptık bu da çok başarılı bir iş, çok başarılı bir finansal modellemeyle bu işi gerçekleştirdik.
Bu yatırımın da yüzde 25'i olan 2.138 milyar Euro yani bugünkü bedelle 45 milyar TL'ye yakın bir bedeli de geçtiğimiz kasım ayında devletimizin kasasına koyduk. Bundan daha karlı bir iş olabilir mi? Biz yatırımlarımızı böyle yapıyoruz. Özellikle kendimize bütçeler üretiyoruz. Biz bütçemizin önemli bir kısmını genel bütçeden kullanıyoruz onunla Anadolu'nun farklı bölgelerinde bölgesi için önemli işleri bitirirken bir taraftan da fizibilitesi uygun yatırımları da yap-işlet-devret kamu özel işbirliği projeleri yaparak ilave finansal katkılar sağlayarak bu kadar büyük projeleri aynı anda bitirebilen bir Türkiye var. O yüzden gurur verici işler bunlar. Tabii bazılarının aklı bunları almıyor. Vizyonsuzlara inat biz bu işleri yapmaya devam ediyoruz.
Türkiye'ye olan cazibe ve güven giderek artıyor.
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