EYT’DE KİMLER BORÇLANMA YAPMALI? EYT’de hangi tarihe dikkat eden kazançlı oluyor? Kıdem tazminatı nasıl artar?

Seneye asgari ücret artacağı için tavan ücrette artacak. İşçi eğer seneye emekli olursa daha fazla kıdem tazminatı alacak. Ama işveren daha fazla kıdem tazminatı ödeyecek. Çalışanların bordrosu var. Burada çıplak maaş, yemek ücreti, ulaşım ücreti ve tüm unsurların burada olması gerekiyor. Biz buna giydirilmiş ücret diyoruz. Yargıtay kararı var. Fazla mesai rutin hale geldiyse bunun o giydirilmiş ücrete eklenmesi lazım. Eğer bir kişi 10 bin lira brüt ücret alıyorsa giydirilmiş ücret 11 bin üzerinden olabilir. Bunu 10 yıl farz edelim 100 bin değil de 110 bin alacak. Burada işçinin 10 bin kaybı olur.