Aralık bitmeden nasıl borçlanma yapılır? SGK kuyruğundaki EYT’liler sordu! Faruk Erdem yanıtladı

Aralık bitmeden nasıl borçlanma yapılır? EYT emekliliği zorunlu mu olacak? Eksik prim için toplu ödeme var mı? Kısmi emeklilik imkanı var mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

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