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EYT BAŞVURU EKRANI! EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT e-Devlet'ten nasıl başvurulur? SGK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...
EYT başvurusu nereden nasıl yapılır? sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oluyor. EYT ile ilgili tüm sorular dün itibarıyla cevap buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonların beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili müjdeyi duyurdu. Başkan Erdoğan EYT'de yaş sınırının olmayacağını açıklamasının ardından e-Devlet emeklilik başvuru ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İşte, konuya dair tüm merak edilenler....
Giriş Tarihi: 29.12.2022 09:06Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 09:30