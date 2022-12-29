29 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT BAŞVURU EKRANI! EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT e-Devlet'ten nasıl başvurulur? SGK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...

EYT BAŞVURU EKRANI! EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT e-Devlet'ten nasıl başvurulur? SGK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...

EYT başvurusu nereden nasıl yapılır? sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oluyor. EYT ile ilgili tüm sorular dün itibarıyla cevap buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonların beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili müjdeyi duyurdu. Başkan Erdoğan EYT'de yaş sınırının olmayacağını açıklamasının ardından e-Devlet emeklilik başvuru ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İşte, konuya dair tüm merak edilenler....

Giriş Tarihi: 29.12.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 09:30
  • 1
  • 13
EYT BAŞVURU EKRANI! EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT e-Devlet’ten nasıl başvurulur? SGK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...

EYT düzenlemesinin detayları Başkan Recep Tayyio Erdoğan tarafından Beştepe'de yapılan toplantı sonrası açıklandı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın, yaş sınırının kaldırıldığı EYT düzenlemesinde, başvuru detayları bugün itibarıyla sorgulanmaya başladı. SGK EYT başvuru şartlarını sosyal medya hesabından duyurdu.EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT e-Devlet'ten nasıl başvurulur? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
EYT BAŞVURU EKRANI! EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT e-Devlet’ten nasıl başvurulur? SGK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

EYT olarak bilinen bu düzenleme kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, makul bir seviyeye getirilmesi hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz.

  • 3
  • 13
EYT BAŞVURU EKRANI! EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT e-Devlet’ten nasıl başvurulur? SGK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...

Ülke ekonomisinin üzerine yük bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Devlet için büyük bir fedakarlık olan bu düzenleme ile artık sistemi yerli yerine oturtmuş olacağız.

Ülke ekonomisinin üzerine kaldıramayacağı yükler bindirmemek için bu düzenlemeye sıcak bakmadık. Büyüyen, gelişen kalkınan Türkiye'nin imkânlarının elverdiğini gördüğümüzde ilgili kurumlara talimat vererek çalışmaları başlattık. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz asgari ücret rakamı da bu iradenin tezahürüdür.

  • 4
  • 13
EYT BAŞVURU EKRANI! EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT e-Devlet’ten nasıl başvurulur? SGK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...

EYT'DE YAŞ ŞARTI, YAŞ SINIRI YOK!

Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık.

  • 5
  • 13
EYT BAŞVURU EKRANI! EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT e-Devlet’ten nasıl başvurulur? SGK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...

e-DEVLET EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurusunda bulunmak isteyenler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor. EYT başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başladı.