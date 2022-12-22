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2023’ün asgari ücreti belli oldu! Vatandaş asgari ücrete ne diyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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2023’ün asgari ücreti belli oldu! Vatandaş asgari ücrete ne diyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca kişinin heyecanla beklediği müjdeyi verdi. 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 54,7 oranında bir artışla net 8 bin 506 TL olarak belirlendi. A Haber ekipleri yeni asgari ücreti sokağa sordu. İşte vatandaşların yanıtları…

Asgari ücreti belli oldu! Vatandaş ne diyor? ASGARİ ÜCRETİ BELLİ OLDU! VATANDAŞ NE DİYOR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücreti Külliye'de açıkladı. Başkan Erdoğan, 2023 yılında asgari ücretin 8506 TL olduğunu söylerken, "Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız." dedi.

Her kesimin kendi öncelikleri, hassasiyetleri, çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyduğunu söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bize düşen görev, ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli, en sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne de işverenlerimizin üzerine, altından kalkamayacakları bir yükün bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Başkan Erdoğan'ın ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu rakam, bütün çalışanları, sadece asgari ücretle çalışanları değil onun üzerindeki çalışanları da emekçileri de refahtan pay alacakları yeni bir ücret skalasına ulaştıracaktır. Bu, Türkiye'nin büyürken emekçilerini düşünen, sosyal devlet anlayışına yakışan bir tutumdur. Bu yaklaşım, toplumun emekçileriyle işverenleriyle bütünleşerek onların üretim sürecine, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına daha verimli şekilde katılmalarını sağlayacaktır." sözlerine yer verdi.

Asgari ücreti ile ilgili sosyal medyadan paylaşımdan bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre de yüzde 54,7 artırdıklarını belirterek, "Vurgulamak isterim ki bu artış, Orta Vadeli Program çerçevesinde yüzde 24,9 olarak öngördüğümüz 2023 yıl sonu enflasyon oranının oldukça üzerinde bir seviyeye tekabül etmektedir." dedi.

Vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

- Asgari ücret 5 bin 500 Türk Lirası'ydı. 3 bin lira zam geldi ve 8 bin 500 TL'ye çıktı. Bu enflasyon ortamında güzel bir zam yapıldı.

- 8 bin TL'nin üzerinde bir beklentim vardı. 8 bin 500 TL sürpriz oldu. Yani limitler zorlanacağı kadar zorlandı. Bence iyi bir rakam.

- Gayet iyi bir rakam açıklandı. Akla da uygun, hakka da uygun bir ücret.

- İnşallah dar gelirli vatandaşlarımıza bir nefes aldırır. Yılbaşı öncesi güzel bir rakam oldu. Yeni asgari ücret hepimize hayırlı uğurlu olsun.

-Bence çok güzel bir rakam. Herkesin bu rakamdan memnun olması gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok güzel işlere imza attığından eminim.

- Açıklanan asgari ücretten memnunuz. Devletimize teşekkür ederiz. Az bir para olduğunu düşünmüyorum.

-Asgari ücretin 8 bin ila 8 bin 500 TL olması gerektiğini düşünüyordum. Açıklanan rakam güzel oldu.

Asgari ücretin 8 bin 506 TL'ye çıkmasının vatandaşlar nezdinden iyi bir hava oluşturduğu gözlemlendi.

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