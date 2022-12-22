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Haberler Galeri 65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı 2023 ZAMMI ne kadar, kaç TL? Asgari Ücret zammı sonrası en yüksek yaşlılık maaşı ne oldu?

65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı 2023 ZAMMI ne kadar, kaç TL? Asgari Ücret zammı sonrası en yüksek yaşlılık maaşı ne oldu?

65 yaş aylığı ve engelli maaş zammı ne kadar sorusunun cevabı merak konusu oldu. 7 milyondan fazla çalışan doğrudan etkileyen asgari ücret, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, işsizlik maaşı gibi birçok konuyu da yakından ilgilendiriyor. Peki 65 yaş aylığı ve engelli maaş zammı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası emekli aylığı kaç TL?

Giriş Tarihi: 22.12.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 13:45
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65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı 2023 ZAMMI ne kadar, kaç TL? Asgari Ücret zammı sonrası en yüksek yaşlılık maaşı ne oldu?

Asgari ücrete gelen zamla birlikte birçok ödeneğinde miktarı o doğrultuda zamlanacak. Bunlardan biri olan 65 yaş aylığı ve engelli maaşının ne kadar artacağını vatandaşlar merak ediyor. Peki 65 yaş aylığı ve engelli maaş zammı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası emekli aylığı kaç TL? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı 2023 ZAMMI ne kadar, kaç TL? Asgari Ücret zammı sonrası en yüksek yaşlılık maaşı ne oldu?

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR KAÇ TL OLDU?

Bakan Bilgin ve TİSK Başkanı Akkol ile birlikte açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı itibarıyla geçerli olacak olan net asgari ücreti 8 bin 506 TL olarak duyurdu. Böylelikle asgari ücret yüzde 54,5'lik bir oranda artmış oldu.

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65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı 2023 ZAMMI ne kadar, kaç TL? Asgari Ücret zammı sonrası en yüksek yaşlılık maaşı ne oldu?

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR, KAÇ TL?

65 yaş aylığı asgari ücret 2023 zammı ile netleşecek.

Şu an 65 aylığı bin 684 TL.

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65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı 2023 ZAMMI ne kadar, kaç TL? Asgari Ücret zammı sonrası en yüksek yaşlılık maaşı ne oldu?

65 yaş aylığı, asgari ücrete yüzde 50 zam gelmesi halinde 2 bin 526 TL'ye çıkabilir.

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65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı 2023 ZAMMI ne kadar, kaç TL? Asgari Ücret zammı sonrası en yüksek yaşlılık maaşı ne oldu?

YAŞLILIK MAAŞI KİMLERE VERİLMEKTEDİR?

65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Vakıf Mükevelli Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece verilmektedir.