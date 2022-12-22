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65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı 2023 ZAMMI ne kadar, kaç TL? Asgari Ücret zammı sonrası en yüksek yaşlılık maaşı ne oldu?
65 yaş aylığı ve engelli maaş zammı ne kadar sorusunun cevabı merak konusu oldu. 7 milyondan fazla çalışan doğrudan etkileyen asgari ücret, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, işsizlik maaşı gibi birçok konuyu da yakından ilgilendiriyor. Peki 65 yaş aylığı ve engelli maaş zammı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası emekli aylığı kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.12.2022 12:40Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 13:45