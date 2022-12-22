2023’ün asgari ücreti belli oldu! Vatandaş asgari ücrete ne diyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca kişinin heyecanla beklediği müjdeyi verdi. 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 54,7 oranında bir artışla net 8 bin 506 TL olarak belirlendi. A Haber ekipleri yeni asgari ücreti sokağa sordu. İşte vatandaşların yanıtları…

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