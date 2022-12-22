İşverene asgari ücret desteği ne kadar oldu? 2023 asgari ücret devlet işveren desteği kaç TL? SON DAKİKA HABERLER
Başkan Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 54,66 artışla 8 bin 506 liraya yükseltildiğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler işverene asgari ücret desteği miktarına çevrildi. İş gücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla devletin 2016'da uygulamaya başladığı asgari ücret desteği belli oldu. Peki, işverene asgari ücret desteği ne kadar oldu? 2023 asgari ücret devlet işveren desteği kaç TL? İşte cevaplar...
İşverene asgari ücret desteği, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürmek üzere hayata geçirilen asgari ücret desteği, bu yıl temmuz-aralık dönemi için aylık 100 lira olarak uygulanıyordu. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan bu tutar, 2023 asgari ücret zammı ile belli oldu. Peki, işverene asgari ücret desteği ne kadar oldu? 2023 asgari ücret devlet işveren desteği kaç TL? İşte haberin detayları...İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR OLDU?
2023 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 54,66 artışla net 8.506 TL olarak belirlendi. İşverene verilecek asgari ücret desteği ise 250 TL oldu.
Salgının etkilerinin kısmen azalmasıyla birlikte 1 Ağustos 2020'de verilmeye başlanan normalleşme desteği, 30 Haziran 2021'de sona erdi.
Çalışanlarını normal çalışma düzenine geçiren iş yerlerine verilen normalleşme desteği kapsamında, 2 milyon sigortalı için işverenlere 5,4 milyar lira destek sağlandı.
Söz konusu süreçte, 3,1 milyon kişiye 14 milyar lira destek sağlandı.
2020'de günlük 39,24 lira olarak ödenen destek, süreç içinde 50 liraya kadar yükseltildi.
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