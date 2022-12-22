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İşverene asgari ücret desteği ne kadar oldu? 2023 asgari ücret devlet işveren desteği kaç TL? SON DAKİKA HABERLER

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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İşverene asgari ücret desteği ne kadar oldu? 2023 asgari ücret devlet işveren desteği kaç TL? SON DAKİKA HABERLER

Başkan Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 54,66 artışla 8 bin 506 liraya yükseltildiğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler işverene asgari ücret desteği miktarına çevrildi. İş gücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla devletin 2016'da uygulamaya başladığı asgari ücret desteği belli oldu. Peki, işverene asgari ücret desteği ne kadar oldu? 2023 asgari ücret devlet işveren desteği kaç TL? İşte cevaplar...

İşverene asgari ücret desteği, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürmek üzere hayata geçirilen asgari ücret desteği, bu yıl temmuz-aralık dönemi için aylık 100 lira olarak uygulanıyordu. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan bu tutar, 2023 asgari ücret zammı ile belli oldu. Peki, işverene asgari ücret desteği ne kadar oldu? 2023 asgari ücret devlet işveren desteği kaç TL? İşte haberin detayları...

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

2023 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 54,66 artışla net 8.506 TL olarak belirlendi. İşverene verilecek asgari ücret desteği ise 250 TL oldu.

İŞVERENE 7 YILDA 48,5 MİLYAR LİRALIK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

İş gücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla devletin 2016'da uygulamaya başladığı asgari ücret desteği kapsamında, işverenlere bugüne kadar 48,5 milyar lira ödendi.

NORMALLEŞEN İŞ YERLERİNE 5,4 MİLYAR LİRALIK DESTEK

İşverenlere yönelik desteklerden bir diğeri, Kovid-19 salgını sürecinde hayatın normalleşmeye başlaması ve kısa çalışma ödeneğinin sona ermesiyle uygulamaya konulan normalleşme desteği.

Salgının etkilerinin kısmen azalmasıyla birlikte 1 Ağustos 2020'de verilmeye başlanan normalleşme desteği, 30 Haziran 2021'de sona erdi.

Çalışanlarını normal çalışma düzenine geçiren iş yerlerine verilen normalleşme desteği kapsamında, 2 milyon sigortalı için işverenlere 5,4 milyar lira destek sağlandı.

ÇALIŞANLARA "NEFES" OLAN DESTEKLER

Devletin Kovid-19 salgını döneminde çalışanlara verdiği destekler arasında ise kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği yer alıyor.

İstihdamın korunması amacıyla 2020'nin Mart ayında uygulamaya konulan kısa çalışma ödeneği, 1 Temmuz 2021'de sona erdi.

Bu süreçte 3,8 milyon kişiye, 36,7 milyar lira ödeme yapıldı.

Kısa çalışma ödeneği, sigortalının başvuru tarihi itibarıyla son 12 aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak uygulandı.

Nakdi ücret desteği ise salgın döneminde ücretsiz izne çıkarılan veya işsiz kalan kişiler için "nefes" oldu.

17 Nisan 2020'de verilmeye başlanan nakdi ücret desteği, 30 Haziran 2021'de sonlandırıldı.

Söz konusu süreçte, 3,1 milyon kişiye 14 milyar lira destek sağlandı.

2020'de günlük 39,24 lira olarak ödenen destek, süreç içinde 50 liraya kadar yükseltildi.

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