İşverene asgari ücret desteği ne kadar oldu? 2023 asgari ücret devlet işveren desteği kaç TL? SON DAKİKA HABERLER

İşverene asgari ücret desteği, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürmek üzere hayata geçirilen asgari ücret desteği, bu yıl temmuz-aralık dönemi için aylık 100 lira olarak uygulanıyordu. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan bu tutar, 2023 asgari ücret zammı ile belli oldu. Peki, işverene asgari ücret desteği ne kadar oldu? 2023 asgari ücret devlet işveren desteği kaç TL? İşte haberin detayları...

2023 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 54,66 artışla net 8.506 TL olarak belirlendi. İşverene verilecek asgari ücret desteği ise 250 TL oldu.