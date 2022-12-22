Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Ocak zammı asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt asgari ücret kaç TL?

Asgari ücret zammı son dakika... 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların heyecanla beklediği yeni asgari ücreti bugün açıklayacak. Şimdi ise gözler net brüt asgari ücret rakamına çevrildi. Yeni asgari ücret ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2023 Ocak zammı asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt asgari ücret kaç TL? İşte haberin detayları...