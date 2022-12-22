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Haberler Galeri Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Ocak zammı asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt asgari ücret kaç TL?

Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Ocak zammı asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt asgari ücret kaç TL?

Asgari ücret zammı son dakika... 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların heyecanla beklediği yeni asgari ücreti bugün açıklayacak. Şimdi ise gözler net brüt asgari ücret rakamına çevrildi. Yeni asgari ücret ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2023 Ocak zammı asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt asgari ücret kaç TL? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:25
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Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Ocak zammı asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt asgari ücret kaç TL?

Son dakika... Asgari ücret 2023 zammı ne kadar oldu? 7 milyon çalışanın yakından takip ettiği asgari ücrette sona gelindi. 2023 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücrete yapılacak zam oranı bugün açıklanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti bugün kamuoyuna duyuracak. Peki, 2023 Ocak zammı asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt asgari ücret kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Ocak zammı asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt asgari ücret kaç TL?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti bugün açıklayacak. Başkan Erdoğan'ın saat 12.00 sularında açıklama yapması bekleniyor. Yeni ücret açıklanır açıklanmaz haberimiz güncellenecektir.

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Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Ocak zammı asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt asgari ücret kaç TL?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Millete ne söz verildiyse hepsini birer birer yerine getirmeyi sürdüreceklerinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın (bugün); asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerde bulundu.

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Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Ocak zammı asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt asgari ücret kaç TL?

YENİ ASGARİ ÜCRET BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

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Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Ocak zammı asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt asgari ücret kaç TL?

Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde değişiklik yaşanacak.