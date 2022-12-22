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KIDEM TAZMİNATI 2023 HESAPLAMA | Asgari ücret zammı sonrası KIDEM TAZMİNATI ne kadar oldu? Kıdem tazminatı şartları neler?
Kıdem tazminatı 2023 asgari ücret zammı ile birlikte ne kadar oldu sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. İşçi 1 yıllık çalışmasının ardından kıdem tazminatı hakkını kazanıyor. Kıdem tazminatı asgari ücret zammına göre şekilleniyor. Peki 2023 kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı şartları neler?