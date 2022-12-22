HaberlerGaleriEYT'de son dakika: Asgari ücret zammı ile her şey sil baştan! Askerlik borçlanması, eksik prim tamamlama, tazminat...
EYT'de son dakika: Asgari ücret zammı ile her şey sil baştan! Askerlik borçlanması, eksik prim tamamlama, tazminat...
Asgari ücret zammı sonrası EYT'li milyonlarca kişiyi ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. EYT ile emekli olmayı bekleyenler için eksik prim, borçlanma gibi imkanlar sunuluyor. Asgari ücret üzerinden gerçekleştirilen prim ödemeleri ve borçlanma da rakamlar da artış gösterdi. Öte yandan EYT'lilerin tazminatı da asgari ücret zammından etkileniyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...