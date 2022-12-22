EYT’de son dakika: Asgari ücret zammı ile her şey sil baştan! Askerlik borçlanması, eksik prim tamamlama, tazminat...

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret artarsa en düşük ve en yüksek borçlanma tutarları da değişecek. 1 aylık borçlanma için en düşük tutar brüt asgari ücretin yüzde 32'si. En yüksek ise bunun 7.5 katı.