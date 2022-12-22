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Haberler Galeri EYT'de son dakika: Asgari ücret zammı ile her şey sil baştan! Askerlik borçlanması, eksik prim tamamlama, tazminat...

EYT'de son dakika: Asgari ücret zammı ile her şey sil baştan! Askerlik borçlanması, eksik prim tamamlama, tazminat...

Asgari ücret zammı sonrası EYT'li milyonlarca kişiyi ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. EYT ile emekli olmayı bekleyenler için eksik prim, borçlanma gibi imkanlar sunuluyor. Asgari ücret üzerinden gerçekleştirilen prim ödemeleri ve borçlanma da rakamlar da artış gösterdi. Öte yandan EYT'lilerin tazminatı da asgari ücret zammından etkileniyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2022 13:28
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EYT’de son dakika: Asgari ücret zammı ile her şey sil baştan! Askerlik borçlanması, eksik prim tamamlama, tazminat...

Asgari ücret zammı ile EYT'de o rakamlar değişiyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT düzenlemesinde son viraja girilirken, EYT ile emekli olabilmek için borçlanma ya da eksik prim tamamlama yapacakları ilgilendiren gelişme yaşandı. Askerlik borçlanması ve eksik prim ödemeleri asgari ücrete göre yapılıyor. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de son dakika: Asgari ücret zammı ile her şey sil baştan! Askerlik borçlanması, eksik prim tamamlama, tazminat...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE EYT SİL BAŞTAN

Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte EYT'lileri de yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Birincisi borçlanma ve ihya tutarına yapacağı etki bakımından biri de tazminatlara yansıması bakımından, burada asgari ücret miktarı belirleyici oluyor.

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EYT’de son dakika: Asgari ücret zammı ile her şey sil baştan! Askerlik borçlanması, eksik prim tamamlama, tazminat...

Eksik primini tamamlamak için başvurusunu 2023 yılına bırakan EYT'liler yeni asgari ücret üzerinden ödeme yapacak. Emeklilik nedeniyle işten ayrılan EYT'lilerin tazminatı da yeni asgari ücrete göre etkilenecek.

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EYT’de son dakika: Asgari ücret zammı ile her şey sil baştan! Askerlik borçlanması, eksik prim tamamlama, tazminat...

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret artarsa en düşük ve en yüksek borçlanma tutarları da değişecek. 1 aylık borçlanma için en düşük tutar brüt asgari ücretin yüzde 32'si. En yüksek ise bunun 7.5 katı.

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EYT’de son dakika: Asgari ücret zammı ile her şey sil baştan! Askerlik borçlanması, eksik prim tamamlama, tazminat...

Halen 1 aylık borçlanma için en az 2 bin 70 lira ödenirken, bu tutar 1 Ocak'tan itibaren başvuranlar için 3 bin 200 liraya çıkacak. 1 aylık borçlanmada bin 129 lira fark oluşacak. Yeni yılda borçlanma yapan 2 yıllık doğum borçlanmasında 27 bin 104, 18 aylık askerlik borçlanmasında 20 bin 328 lira daha fazla ödeyecek.