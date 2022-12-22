Altın tüm zamanların zirvesini gördü! Altında yükseliş sürecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?
Son dakika altın haberleri… Altın yeniden hızlı bir yükseliş trendine girdi. Tüm zamanları zirvesini gördü. Peki sebebi ne, altın almalı mı, satmalı mı? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya değerlendirdi.
Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasının ardından gözler altın piyasasına çevrildi. Altın tarihin en yüksek seviyelerini gördü. Peki güvenli liman altında son durum ne? Altın almalı mı, satmalı mı? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar?
Adnan Kapukaya'nın öne çıkan değerlendirmeleri:
"Altında yükseliş trendi sürecek gibi görünüyor. Altının gram fiyatına baktığımız zaman bin 106 TL'ye kadar çıktı. Dün akşam kapanışta bin 90 ve bin 100 seviyesinde seyretti. Şu anda altına olan talebin devam ettiğini gözlemliyoruz.
Artık ABD şubat ayında faizleri 50 baz puan bile artırsa altında sert bir düşüş olacağını zannetmiyorum. Artık bin 80 ve bin 90 alış seviyesi olmaya başladı. Önceden bin 60 ve bin 70 almak için iyi bir seviye olarak duruyordu. Ancak o kademe bin 80 TL'ye kadar çıktı. Şimdi kısa vadede yatırımcılar bin 110 lira ve bin 125 TL'yi takip edebilir.
Bu seviyelerden bir satış gelebilir eğer aşağı düşerse alım fırsatı olabilir. Şu anda Kapalıçarşı'da ciddi bir yoğunluk var. Borcu olanlar altın almaya geliyor. Fiyatı iyi bulan satıcılar da mevcut. Şu anda piyasalarda bir hareketlilik söz konusu. Japonya Merkez Bankası'nın faizleri 0,5 yükseltmesi buna sebep oldu. Japonya'nın değerlenmesi altına olan desteği yükseltti.
Kısa vadede altın bin 125 TL'de satış olabilir. Orta vade ise bin 200 ve bin 300 TL'yi göreceğiz. Altın kısa vadede bin 90 bandına oturacaktır. Orta ve uzun vade yatırım yapacaklar için düşüşler alım fırsatı doğuracaktı."
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