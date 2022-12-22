Altın tüm zamanların zirvesini gördü! Altında yükseliş sürecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?

Artık ABD şubat ayında faizleri 50 baz puan bile artırsa altında sert bir düşüş olacağını zannetmiyorum. Artık bin 80 ve bin 90 alış seviyesi olmaya başladı. Önceden bin 60 ve bin 70 almak için iyi bir seviye olarak duruyordu. Ancak o kademe bin 80 TL'ye kadar çıktı. Şimdi kısa vadede yatırımcılar bin 110 lira ve bin 125 TL'yi takip edebilir.