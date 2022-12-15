EYT’de kapsam genişliyor mu? 3600 ek göstergeden kimler nasıl yararlanacak? Memur ve emeklilerin maaşları ne kadar artacak?

EYT ile birlikte 3600 ek gösterge de devreye girecek ve bir hak kaybı yaşanmayacak. Burada maaşlarının da yüzde 20 artması söz konusu olacak. 3600 ek gösterge ile hem çalışanlar da hem emekliler de faydası olacak. Bu tazminatlara da yansıyacak. Burada daha pozitif bir artıştan söz edebiliriz. Dünyada resesyondan bahsederken bu tür düzenlemeleri vatandaşa pozitif yansıtacak düzenlemeleri yapmak kolay değildir. 15 Ocak itibariyle ek göstergenin yetişeceğini ifade etmek lazım. Aralık sonuna kadar çalışmalar sürecek. Burada tüm taraflar söylemesi gerekeni söyleyecek. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve sonunda insanlar emekli olabilecekler.