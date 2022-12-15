EYT'de kapsam genişliyor mu? 3600 ek göstergeden kimler nasıl yararlanacak? Memur ve emeklilerin maaşları ne kadar artacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemeye son hali veriliyor. SGK EYT’ye yönelik dijital ortamda olmayan dosyaların kayıt çalışmalarını tamamladı. Peki EYT’de yaş şartı olacak mı? EYT'de kapsam genişliyor mu? 3600 ek göstergeden kimler nasıl yararlanacak? EYT’den kimler faydalanacak? EYT kimleri kapsayacak? Emekli, memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar artacak? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Üyesi Prof. Dr. Ersan Öz değerlendirdi.
Milyonlarca insanın beklediği EYT'de kritik günler başladı. Çalışamaya artık son hali veriliyor. Dijital ortamda olmayan dosyaların kayıtları tamamlandı. EYT konusunda bir sorun bulunmadığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz. Bu ay sonuna kadar EYT konusunu neticelendireceğiz" dedi.
Milyonlarca vatandaşın gözü EYT ile asgari ücrete yapılacak zamma çevrilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Başkan Erdoğan, milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT ile ilgili "EYT konusunun 2023'e girmeden gündemden kalkacağını, geniş kapsamlı bir çözüme kavuşacağını söyleyebilir miyiz?" sorusuna yanıt verdi.
Peki EYT'de yaş şartı olacak mı? EYT'de kapsam genişliyor mu? 3600 ek göstergeden kimler nasıl yararlanacak? EYT'den kimler faydalanacak? EYT kimleri kapsayacak? EYT'li olmak için ne yapmalı? EYT'de asker ve doğum borçlanması nasıl yapılacak? Emekli, memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar artacak?
Prof. Dr. Ersan Öz'ün açıklamaları:
"Küresel ekonomik resesyondan bahsedilen bir dönemde böylesine cesaretli düzenlemeleri yapılması kolay değildir. Vatandaşa yönelik rahatlatıcı pandemi sonrası bu tür düzenlemelerin ince eleyip sık dokuyarak aylardır konuşularak belli bir olgunluğa getirilmesi normaldir. EYT ile ilgili şartları sürekli olarak konuşuyoruz. Bunları söyleyip tekrara etmeye gerek yok.
3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesiyle alakalı bir çalışma vardı. Buraya bazı meslek gruplarının da ilave edilerek 4 meslekten değil de 6 milyona kadar sayısının çıkacağı farklı meslek gruplarının dahil edileceği maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerin artacağı bir açıklama geldi. Bu da bir yöntem bir hesaplama yöntemi. Öğretmenler, hemşireler, polisler, din görevlileri bu kapsama dahil olarak önemli meslek gruplarının ilgili bakanlıklar ve devlet personel başkanlığı tarafından yapılan çalışmayla dahil edilmesi söz konusu oldu.
EYT ile birlikte 3600 ek gösterge de devreye girecek ve bir hak kaybı yaşanmayacak. Burada maaşlarının da yüzde 20 artması söz konusu olacak. 3600 ek gösterge ile hem çalışanlar da hem emekliler de faydası olacak. Bu tazminatlara da yansıyacak. Burada daha pozitif bir artıştan söz edebiliriz. Dünyada resesyondan bahsederken bu tür düzenlemeleri vatandaşa pozitif yansıtacak düzenlemeleri yapmak kolay değildir. 15 Ocak itibariyle ek göstergenin yetişeceğini ifade etmek lazım. Aralık sonuna kadar çalışmalar sürecek. Burada tüm taraflar söylemesi gerekeni söyleyecek. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve sonunda insanlar emekli olabilecekler.
İnsanlar burada cebine girecek para ve cebinden çıkacak paraya bakar. İnsanlar doğal olarak bununla ilgilenir. Market ve enflasyon ile ilgilenirler. Burada devlet hem vatandaşa yansımasını pozitif düşünmek hem de hazineye yükünü düşünmek ve o şekilde hareket etmek zorunda. Bu dönemde asgari ücretten bahsediyoruz. 7 bin 750 TL ile 8 bin 250 TL arasında kamuoyunda bir beklenti oluşmuş durumda. Bunun altında olmayacağı yönünde kanı oluşmuş durumda.
Ama bu olaylara işverenler tarafından da bakmamız gerekir. Bunun bir de hazine tarafına bakmamız lazım. İşverenler tarafından her ay 8 bin 250 TL maaş ödemeye başlamasının yanında bir de onun üzerinde çalıştırdıklarına zam yapacak. Aynı zamanda hazineye yükü bilindiği gibi yasal düzenleme gereği asgari ücret üzerinden vergi alınmıyor. Burada yapılanlar tazminatları etkiliyor, emekli maaşlarını etkiliyor.
Burada anlatmak istediği bu konulara çok boyutlu bakmak lazım. 3600 ek gösterge 15 Ocak itibariyle gerçekleşecek. Hemşirelerde maaşlar 10 binin üzerine polislerde 11 binin üzerine çıkacak. Derecesi ve kademesi göz önüne alınmadan rakamlar böyle olacak. Enflasyon farkları bilindiği gibi ocak ayında yansıtılıyor. Şu anda 5 aylık enflasyon farkı 14,05 oldu. 6 aylık enflasyon farkı maaşlara ve emeklilere yansıtılacak. En düşük emekli maaş 4 bin TL'nin üzerine çıkacak. Beklentimiz de yüzde 35 civarında bir enflasyon farkının maaşlara yansıtılacağını ifade ederiz.
Pandemi gibi çok ciddi bir olay atlattık. Ekonomik dalgalanmalar var ve bunları atlatıyoruz. Kendi içimizden ve dışımızdan bir çok hadiselerden etkilenebiliyoruz. Ve bu durumlar çok normal. Pandemi sonrası ekosistemdeki sancının giderilmesi gerekiyor. Yapılan düzenlemeleri gerekli olduğunu düşünüyorum. Beklentiler var ve bunların karşılanması lazım."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ehliyet affı son durum 2022: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı nedir?
- DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama EKRANI | Sınav yerleri belli oldu mu? 29. Dönem POMEM sınavları ne zaman?
- AÖF VİZE SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022-2023 AÖF sınav sonuç tarihi AÇIKLANDI mı? Final sınavları ne zaman?
- İstanbulkart KİŞİSELLEŞTİRME AKTİFLEŞTİRME: İETT kartı kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır? Son tarih ne zaman? Zorunlu mu?
- Erken emeklilikte ANAHTAR KAPIDA! Listede olanlar YAŞ BEKLEMEDEN emekli oluyor! 1800, 3600 gün yeterli! SSK, BAĞKUR 4C... SGK duyurdu!
- Maaşa ek 2 bin 555 TL ikramiye yarın hesaplarda! 700 bin işçinin ARALIK AYINDA cepleri doluyor! Taşeron, 4D'li kamu işçileri...
- Çerkes Cengiz kimdir? Cengiz Şıklaroğlu silahlı saldırıya neden uğradı? Kaç yaşında, nereli?
- e-DEVLET KYK BURS SORGULAMA | 2022-2023 KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı? KYK burs/kredi ücretleri
- ORDU TOKİ KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ ORDU 2 bin 50 konut kura SONUÇLARI açıklandı mı? FATSA, ÜNYE, MERKEZ, AKKUŞ... CANLI İZLE!
- Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?
- Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, ne zaman başlayacak?