14 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 5 aylık enflasyona göre MEMUR ve EMEKLİ maaş hesaplama tablosu: 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı ne kadar?

5 aylık enflasyona göre MEMUR ve EMEKLİ maaş hesaplama tablosu: 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı ne kadar?

Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı. 5 aylık enflasyon belli olurken geriye sadece 1 veri kaldı. Milyonların maaşında görülecek artış öncesi son verilere göre tablo netleşmeye başladı. 4A, 4B, 4C emeklilerinin şu ana kadar gerçekleşen enflasyonla hesaplanan maaş tablosuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı kim ne kadar alacak? İşte son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 14:41
  • 1
  • 21
5 aylık enflasyona göre MEMUR ve EMEKLİ maaş hesaplama tablosu: 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı ne kadar?

Memur ve emekli maaş zammında rakam netleşiyor. Yeni yıla girmemize kısa süre kala emekliler ve memurlar 5 aylık enflasyona göre ortaya çıkan rakamları araştırmaya başladı. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yapılan maaş artışları için sadece 1 veri kaldı. Kasım ayı enflasyonu sonrasında 5 aylık değişim yüzde 14.05 olarak belirlendi. Peki, memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı kim ne kadar alacak? İşte yeni maaş tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
5 aylık enflasyona göre MEMUR ve EMEKLİ maaş hesaplama tablosu: 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı ne kadar?

Kasım ayı enflasyonunun açıklanması ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık artış oranı yüzde 14,04 olarak ortaya çıkmış oldu. 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile 6 aylık oran belli olacak.

5 aylık enflasyona göre memura yüzde 15,11 zam, emekliye yüzde 14,04 zam olarak yansıyacak.

  • 3
  • 21
5 aylık enflasyona göre MEMUR ve EMEKLİ maaş hesaplama tablosu: 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı ne kadar?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 786 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.

  • 4
  • 21
5 aylık enflasyona göre MEMUR ve EMEKLİ maaş hesaplama tablosu: 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı ne kadar?

5 aylık enflasyona göre en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 803 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 313 liraya yükselecek.

  • 5
  • 21
5 aylık enflasyona göre MEMUR ve EMEKLİ maaş hesaplama tablosu: 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı ne kadar?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu ana kadar oluşan orana göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 480 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 6 bin 996 liraya yükselecek.