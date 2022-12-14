HaberlerGaleri5 aylık enflasyona göre MEMUR ve EMEKLİ maaş hesaplama tablosu: 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı ne kadar?
5 aylık enflasyona göre MEMUR ve EMEKLİ maaş hesaplama tablosu: 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı ne kadar?
Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı. 5 aylık enflasyon belli olurken geriye sadece 1 veri kaldı. Milyonların maaşında görülecek artış öncesi son verilere göre tablo netleşmeye başladı. 4A, 4B, 4C emeklilerinin şu ana kadar gerçekleşen enflasyonla hesaplanan maaş tablosuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı kim ne kadar alacak? İşte son durum...