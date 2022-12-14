5 aylık enflasyona göre MEMUR ve EMEKLİ maaş hesaplama tablosu: 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı ne kadar?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 786 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.