EYT’den herkes yararlanacak! Sorunlar çözüldü | Milyonların gözü o tarihte





PSİKOLOJİK SINIR 8 BİN LİRA

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti. Türk-İş de masaya 7 bin 785 lira olan açlık sınırı ile oturarak pazarlığı bunun üzerinde bir tutarla yürüteceklerini açıklamıştı. Yeni asgari ücret için psikolojik sınırın 8 bin TL olduğu belirtiliyor.