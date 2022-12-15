FED faiz kararını açıkladı! Piyasalar nasıl etkilendi? Altında son durum ne?

Altının ons fiyatı FED kararından önce bin 800 doların üstüne çıktı. Ancak karardan sonra 1 bin 770 dolarla kadar çekilme yaşandı. Bunun nedeni de ABD'nin faizleri 5,25'e kadar zorlayacak olması. Ama insanlar burada paniğe kapılmasınlar. Altın gram olarak 1 bin 100 TL seviyesini gördü. Şu anda bin 80 lira civarında işlem görüyor.