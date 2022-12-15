FED faiz kararını açıkladı! Piyasalar nasıl etkilendi? Altında son durum ne?
Amerikan Merkez Bankası FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını Türkiye saatine göre dün akşam saatlerinde açıkladı. FED faiz beklentiler dahilinde 50 baz puan artırarak yüzde 4'ten yüzde 4.50 'ye yükseltti. Peki piyasalar nasıl etkilendi? Altının seyri ne olur? FED altın fiyatlarını etkiledi mi? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Merak edilen sorunların cevaplarını A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya verdi.
FED tüm dünyanın beklediği faiz kararını dün akşam saatlerinde açıkladı. FED, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran FED, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. FED Başkanı Powell, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor." dedi.
Peki bundan sonra ne olacak? Dolar ve Euro'da seyir nasıl gider? Altında son durum ne? FED'in faiz kararı altın fiyatlarını etkiledi mi? Gram altın kaç para? Çeyrek ne kadar? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu'nun konuğu olan döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya verdi.
Adnan Kapukaya'nın öne çıkan sözleri:
"FED'in faiz kararından sonra piyasalarda bir korku başladı. Özellikle ABD borsalarında düşüş yaşandı ve böyle bir tepki verildi. Powell'in açıklamalarından sonra piyasalardaki iyimse beklenti kötüye döndü. Şubat ayına kadar takipte olacaklarının mesajı verildi ve ona göre faiz kararı vereceklerini ifade etti.
Altının ons fiyatı FED kararından önce bin 800 doların üstüne çıktı. Ancak karardan sonra 1 bin 770 dolarla kadar çekilme yaşandı. Bunun nedeni de ABD'nin faizleri 5,25'e kadar zorlayacak olması. Ama insanlar burada paniğe kapılmasınlar. Altın gram olarak 1 bin 100 TL seviyesini gördü. Şu anda bin 80 lira civarında işlem görüyor.
Bu zamandan sonra yatırımcılar bin 60 TL seviyesini gördüğü zaman alım yapabilirler. Altında düşüş kalıcı olmayacak. Orta ve uzun vade olarak baktığımız zaman ABD'nin faizde artık gidecek yeri kalmadı. 5,25'ten sonra artık zorlanacaktır. Bugüne baktığımız zaman AB ve İngiltere'de faiz artışları gündemde. Dolar kurunda düşmeler olmadığı sürece altında gerilemeler olmayacaktır.
Buradan hareketle verilere bakıldığı zaman altında bin 60 TL ana dipler olacak gibi görünüyor. Kısa vade alım yapanlar buralardan alıp bin 100 TL civarında satım yapabilirler. Asıl hareket 15 Ocak'tan sonra başlayacak. Bu ayın 20'sinden sonra Noel tatili başlıyor dış piyasalarda hacim zayıf olacak bu yüzden temkinli olmakta fayda var.
Şu an için en iyi yatırım aracı altın diyebiliriz. Bunun nedeni ABD'nin faizde artık gidecek bir yolu kalmadı. Bundan sonra beklenti bitecek. Yaz döneminde enflasyonun düşmesiyle birlikte faizleri geri çekecekler. Bu kararlardan sonra altın yeni zirveleri görecek. Altını gram olarak bin 200 TL ve bin 400 TL olarak göreceğiz. Yatırımcılar zarar etmezler. Borcu olanlar için bu dönemleri iyi kullanmalı.
Yıl sonunda dünya piyasalarında açık pozisyonlar kapatılıyor. Bu dönemde satmış olanlar altını kapatmak zorunda. Bu nedenler ons altında bin 760 ve bin 800 dolar arasında yılsonu kapanışı görebiliriz. Ama bu dönemde Rusya'dan gelecek hamleler piyasaları etkileyebilir. Bu konuda temkinli olmak gerekiyor."
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