14 Aralık 2022, Çarşamba
Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2023 zam oranı açıklandı mı?
Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda geçerli olacak brüt ve net asgari ücreti belirlemek üzere, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün gerçekleştirildi. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2023 zam oranı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 14.12.2022 23:25
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