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Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2023 zam oranı açıklandı mı?

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda geçerli olacak brüt ve net asgari ücreti belirlemek üzere, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün gerçekleştirildi. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2023 zam oranı açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022 23:25
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Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2023 zam oranı açıklandı mı?

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2023 zam oranı açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete 2022 yılı içerisinde iki kez zam yapılarak son ücret 5 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yılın son günleri yaklaşırken yeni belirlenecek asgari ücreti için gözler yapılacak toplantılara çevrildi. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2023 zam oranı açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2023 zam oranı açıklandı mı?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık'ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık'ta tamamlandı. Üçüncü toplantının yapılacağı tarih henüz açıklanmadı.

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Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2023 zam oranı açıklandı mı?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YILDA KAÇ KEZ TOPLANIYOR?

2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık'ta, 2. toplantı 7 Aralık'ta, 3. toplantı 9 Aralık'ta ve son toplantı 14. Aralık'ta düzenlenmişti.

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Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2023 zam oranı açıklandı mı?

KRİTİK TOPLANTI SONA ERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.

Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

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Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2023 zam oranı açıklandı mı?

KAVLAK'TAN İLK AÇIKLAMA

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak yaptığı açıklamada, "Toplantıda rakam konuşmadık" ifadelerine yer verdi.