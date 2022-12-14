Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2023 zam oranı açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete 2022 yılı içerisinde iki kez zam yapılarak son ücret 5 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yılın son günleri yaklaşırken yeni belirlenecek asgari ücreti için gözler yapılacak toplantılara çevrildi. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2023 zam oranı açıklandı mı?