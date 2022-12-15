15 Aralık 2022, Perşembe
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EYT'de kapsam genişliyor mu? 3600 ek göstergeden kimler nasıl yararlanacak? Memur ve emeklilerin maaşları ne kadar artacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemeye son hali veriliyor. SGK EYT’ye yönelik dijital ortamda olmayan dosyaların kayıt çalışmalarını tamamladı. Peki EYT’de yaş şartı olacak mı? EYT'de kapsam genişliyor mu? 3600 ek göstergeden kimler nasıl yararlanacak? EYT’den kimler faydalanacak? EYT kimleri kapsayacak? Emekli, memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar artacak? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Üyesi Prof. Dr. Ersan Öz değerlendirdi.