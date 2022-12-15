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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e konuştu! Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür: Rum tarafında büyük bir panik yarattı... Güney Kıbrıs en büyük kaybeden olur

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu! Türkiye ve Başkan Erdoğan’a teşekkür: Rum tarafında büyük bir panik yarattı... Güney Kıbrıs en büyük kaybeden olur

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasının büyük önem taşıdığını, yakında KKTC'nin tanınması anlamında önemli gelişmelerin olabileceğini söyledi. Detaylar A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'ün özel röportajında...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenen zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye oldu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu tarihi gelişmeyi A Haber'e değerlendirdi. Rum kesiminin tedirgin olduğunu söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu! Türkiye ve Başkan Erdoğan’a teşekkür: Rum tarafında büyük bir panik yarattı... Güney Kıbrıs en büyük kaybeden olur

"RUM TARAFINDA BÜYÜK BİR PANİK YARATTI"

Tatar, "Türk Devletleri Teşkilatı'na bizim gözlemci statüsüyle yaptığımız başvurunun oybirliğiyle kabul edilmesi ve orada gözlemci üye olmamız da Rum tarafında büyük bir panik yaratmıştır. İşte bütün bunları tanınmaya yönelik adım olarak gördüklerinden bunların önünü kesmek için her türlü bana göre haksızlığı yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu! Türkiye ve Başkan Erdoğan’a teşekkür: Rum tarafında büyük bir panik yarattı... Güney Kıbrıs en büyük kaybeden olur

Cumhurbaşkanı Tatar, artık KKTC bayrağının da Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin bayraklarıyla yan yana dalgalandığını dile getirdi.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞEREF"

Tatar, "Türk Devletleri Teşkiları'na üye olan diğer ülkelere çeşitli kaynaklardan baskılar ve bizim kabul edilmememiz gerektiğine yönelik bir takım yaklaşımlar vardı. Bütün bunlar tabii ki Türkiye'nin ağırlığıyla geride kalmıştır. Oraya gözlemci sıfatıyla üye olduk ve bayrağımız bugün Türk Devletleri Teşkilatı hem genel sekreterliğinde hem de diğer yerlerde, diğer 7 bayrakla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı orada dalgalanmaktadır. Bu bizim için büyük bir şeref, büyük bir onur." şeklinde konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu! Türkiye ve Başkan Erdoğan’a teşekkür: Rum tarafında büyük bir panik yarattı... Güney Kıbrıs en büyük kaybeden olur

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin bu diplomatik seviyeye ulaşmasında Türkiye'nin, ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük katkısına değindi, Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu! Türkiye ve Başkan Erdoğan’a teşekkür: Rum tarafında büyük bir panik yarattı... Güney Kıbrıs en büyük kaybeden olur

Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a orada gösterdiği gayrete, koyduğu ağırlığa ve ondan öncesi çeşitli diplomatik girişimleriyle buna zemin hazırlayan sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibine, bütün Türk diplomatlara sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu! Türkiye ve Başkan Erdoğan’a teşekkür: Rum tarafında büyük bir panik yarattı... Güney Kıbrıs en büyük kaybeden olur

GAMBİYA'DAN ÜST DÜZEY ZİYARET

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da temaslarda bulunan Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Joof'un, KKTC'ye geçerek kendisiyle yaptığı görüşmeyi ve ziyaretin kritik önemini anlattı.

Şu ifadeleri kullandı; "Şimdi Gambiya ziyareti de bu anlamda yine çok moral bozmuştur. Çünkü netice itibariyle bir devlet, Afrika devleti olabilir, küçük bir devlet olabilir ama Gambiya devletinin Cumhurbaşkan Yardımcısı buraya gelmiş, bayrağı var bizlerle fotoğrafını çekmiş ve kendilerinin bağımsız bir ülke olduğunu ve dolaysıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerine önem verdiklerini ve bizimle farklı konularda ekonomik, kültürel her türlü alanda da işbirliklerini geliştirmek istemişlerdir. Biz de tabi memnuniyetimizi ifade ettik. kendisi yakın bir gelecekte, 2023'te beni kendi ülkelerine davet edeceklerini ve bu ilişkinin daha da resmi bir düzeye gelebileceğini ifade etmiştir. Biz de tabi çok memnun olduk."

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu! Türkiye ve Başkan Erdoğan’a teşekkür: Rum tarafında büyük bir panik yarattı... Güney Kıbrıs en büyük kaybeden olur

RUM KESİMİ'NDE GAMBİYA RAHATSIZLIĞI

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'in, Kuzey Kıbrıs'ın tanınması konusunda alaycı bir üslup takındığını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu! Türkiye ve Başkan Erdoğan’a teşekkür: Rum tarafında büyük bir panik yarattı... Güney Kıbrıs en büyük kaybeden olur

Tatar, "Ve gördüm ki onlar da pozisyonlarını hiç terk etmek niyetinde değillerdir. Kendisi bana: "hiç merak etme sizi tanımayacaklar, boşuna uğraşıyorsunuz" şeklinde sohbet ortamında bana söylediğinde ben de kendisine dedim ki; "Artık ne Kıbrıs eski Kıbrıs'tır, ne de o Akdeniz eski Akdeniz'dir. Mavi Vatan'da, deniz yetki alanlarında, hava sahasında, fır hatları bağlamında bölgenin öneminin artmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başbaşka bir statü yakalamıştır." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu! Türkiye ve Başkan Erdoğan’a teşekkür: Rum tarafında büyük bir panik yarattı... Güney Kıbrıs en büyük kaybeden olur

"GÜNEY KIBRIS EN BÜYÜK KAYBEDEN OLUR"

Rum kesiminin son dönemde hızla silahlandığının altını çizen Tatar, bu silahlanmanın Rumların yararına değil zararına olduğunun altını çizdi.

Şu açıklamalarda bulundu; "Şimdi eğer iş başka yere çekerlerse bu gerçekten felaket sinyali olur ve kimse bundan fayda görmez, Güney Kıbrıs en büyük kaybeden olur. Zaten silahlanma devam ediyor. Bizim aldığımız bilgiye göre son üç yılda 500 milyon Euro para harcamışlar. Neden silahlandıklarını da anlamış değilim çünkü anlamı yok. bize çok fazla gelebilir ama biz burada Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü altında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir bakıma koruması altındayız."

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