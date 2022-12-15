KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu! Türkiye ve Başkan Erdoğan’a teşekkür: Rum tarafında büyük bir panik yarattı... Güney Kıbrıs en büyük kaybeden olur

GAMBİYA'DAN ÜST DÜZEY ZİYARET

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da temaslarda bulunan Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Joof'un, KKTC'ye geçerek kendisiyle yaptığı görüşmeyi ve ziyaretin kritik önemini anlattı.

Şu ifadeleri kullandı; "Şimdi Gambiya ziyareti de bu anlamda yine çok moral bozmuştur. Çünkü netice itibariyle bir devlet, Afrika devleti olabilir, küçük bir devlet olabilir ama Gambiya devletinin Cumhurbaşkan Yardımcısı buraya gelmiş, bayrağı var bizlerle fotoğrafını çekmiş ve kendilerinin bağımsız bir ülke olduğunu ve dolaysıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerine önem verdiklerini ve bizimle farklı konularda ekonomik, kültürel her türlü alanda da işbirliklerini geliştirmek istemişlerdir. Biz de tabi memnuniyetimizi ifade ettik. kendisi yakın bir gelecekte, 2023'te beni kendi ülkelerine davet edeceklerini ve bu ilişkinin daha da resmi bir düzeye gelebileceğini ifade etmiştir. Biz de tabi çok memnun olduk."