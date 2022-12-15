Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan son dakika EYT ve asgari ücret açıklaması!

"2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Tabii bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız." ifadelerini kullandı.