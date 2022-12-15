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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika EYT ve asgari ücret açıklaması!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan son dakika EYT ve asgari ücret açıklaması!

SON DAKİKA HABERİ! Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği EYT ve asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''2023’e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz." dedi.

Milyonlarca kişinin gözü EYT ile asgari ücrete yapılacak zama çevrilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları 1. Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü akşam saatlerinde yurda döndü. Başkan Erdoğan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan, milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT ile ilgili "EYT konusunun 2023'e girmeden gündemden kalkacağını, geniş kapsamlı bir çözüme kavuşacağını söyleyebilir miyiz?" sorusuna yanıt verdi.

"2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Tabii bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız." ifadelerini kullandı.

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