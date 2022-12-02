Altın almalı mı satmalı mı? Altın ve dövizde fiyatlar ne, önümüzdeki günlerde beklenti ne?
Merkez Bankası faizleri tek haneye çekti. İhracat rakamları ise rekor kırdı. Türkiye ise 3. çeyrekte yüzde 3,9 büyüme kaydetti. Borsa İstanbul ise tüm rakamların rekorunu kırarak 5 bin puanı aştı. Ekonomik veriler ne anlama geliyor? Haftanın son iş günü piyasalarda neler olup bitiyor? Altın ve dövizde fiyatlar ne, önümüzdeki günlerde beklenti ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan altın para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.
Çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020'den bu yana ilk kez faizi tek haneye indirdi. Faizler 150 baz puan düştü ve faizler 9 oldu. Karar metninde TCMB, mevcut politika faizinin yeterli düzeyde olduğunu, faiz indirim döngüsünün bitirilmesine karar verildiğini belirtti.
Bugün Ticaret Bakanı Mehmet Muş kasım ayında ihracat rakamının geçen yıla göre yüzde 1,9 artarak 21,9 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bakan Muş ocak-kasım döneminde ihracatın yüzde 14 artışla 231 milyar doları aştığını kaydetti. Dün ise Borsa İstanbul yeni güne tarihi rekor seviyeden başlayarak 5 bin puanı aştı. Endeks, sonrasında da yükselişine devam ederek rekor üzerine rekor kırmaya devam etti.
Öte yandan Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak yüzde 3,9 oranında büyüdü. Büyüme rakamlarıyla ilgili konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2022 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir" dedi.
Türkiye açıklanan pozitif ekonomik rakamların karşısında ise Avrupa'da tersi bir durum yaşanıyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'dan ABD'ye faiz artırım eleştirisi geldi. Lagarde, FED'in faiz artırımlarının Euro Bölgesi'nde sanayi üretimini etkilediğini söyledi.
Christine Lagarde, "FED'in para politikasını sıkılaştırmakta olması ABD'de olduğu gibi Euro Bölgesi'nde de sanayi üretimini etkilemekte. Zaten imalat sektörünü etkileyen yüksek enerji maliyetleri, arz kesintileri ve artan belirsizlik Euro Bölgesi ekonomisini baskılıyor. Tedarik zinciri sıkıntılarının ortadan kalkması için daha yüksek yatırıma ve yapısal reformlara ihtiyaç var." dedi.
Açıklanan veriler ne anlama geliyor? Haftanın son iş günü piyasalarda neler olup bitiyor? Altın ve dövizde fiyatlar ne, önümüzdeki günlerde beklenti ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para? İslam Memiş'in öne çıkan sözleri:
Piyasalar aralık ayına iyi başladı ve haftayı da iyi tamamlıyor. Özellikle FED Başkanı Powell'ın açıklamaları küresel piyasalar açısından çok önemliydi.
FED'in faiz artırımlarında biraz daha rahatlama göreceğiz. FED artık faiz artırımlarının sonuna geliyor. Bu da küresel piyasalarda iyimserliğe neden oldu. Dolar endeksinde düşüşler gördük. Bu da diğer emtialara pozitif bir etki sağladı. İyimser bir kapanış yapıyoruz. Bu hafta altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişler Sterlin ve Euro tarafındaki yükselişler önemliydi.
Borsa İstanbul'da yeni rekorlar gördük. Borsa İstanbul 5 bin puan üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Burada kar satışları zaman zaman gelebilir. İyimser bir haftayı kapattığımızı söyleyebiliriz. Aralık ayına ad küresel piyasaların aynı yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi iyimser bitireceğimizi tahmin ediyorum. Bu hafta sonu olumsuz bir haber akışı gelmezse dünya pazarından veya Çin pazarından yeni hafta için iyi bir açılış bekliyoruz.
8 aydır baskılanan bir piyasa var. İnsanlar FED'i duymaktan bıkmıştı. Artık bu zaman geride kaldı. Borsalarda, emtilarda yükselişler var. Bizleri iyi bir başlangıç bekliyor. Ama bunun haricinde jeopolitik riskleri tırmandıran veya Çin tarafındaki salgınla alakalı yeni haber akışları olursa bu sefer rüzgar tersine dönebilir. Şu anki koşullarda karşımızda bir risk yok.
Altın fiyatlarındaki yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Altın fiyatları kasım ayı itibariyle zincirlerini kırdı. Aslında yükselişler yeni başlıyor. Yıla 775 TL seviyesinde başlayan altın serbest piyasalarda bin 83 lira ile satılıyor. Burada ciddi bir değer artışı var. Önümüzdeki haftalarda bin 100'lü rakamları konuşacağız. Ons altın bin 800 dolar seviyesinde, teknik olarak bir geri çekilme bekliyoruz.
Bundan sonra hızlı bir atakla birlikte 50 dolarlık bir yükselişle birlikte altının ons fiyatında bin 830 dolar seviyesine kadar bir yükseliş bekliyoruz. Gümüşün gram fiyatı 14 liraya kadar yükseldi. Ons tarafında 23 dolar seviyesini gördü. Altın ve gümüş tarafındaki görünüm pozitif. Bu dönemde satış için acele etmemek lazım. Biraz daha beklemek gerekiyor.
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