Altın almalı mı satmalı mı? Altın ve dövizde fiyatlar ne, önümüzdeki günlerde beklenti ne?

Açıklanan veriler ne anlama geliyor? Haftanın son iş günü piyasalarda neler olup bitiyor? Altın ve dövizde fiyatlar ne, önümüzdeki günlerde beklenti ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para? İslam Memiş'in öne çıkan sözleri:

Piyasalar aralık ayına iyi başladı ve haftayı da iyi tamamlıyor. Özellikle FED Başkanı Powell'ın açıklamaları küresel piyasalar açısından çok önemliydi.