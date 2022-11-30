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Son dakika: TÜİK 3'üncü çeyrek GSYH'yi açıkladı! Türkiye ekonomisi büyüdü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Son dakika: TÜİK 3’üncü çeyrek GSYH’yi açıkladı! Türkiye ekonomisi büyüdü

Son dakika haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yüzde 3,9 oranında büyüdü. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner A Haber'de yaptığı açıklamasında, "Dünyanın en hızlı büyüyen ilk 3 ülkesinden biri olacağız öyle görünüyor. Bu dönemde büyümek demek aslında krizlere rağmen fırtınalara rağmen büyümek demek. Çünkü dünyanın içinde kaldığı bir durum var. Resesyon ve enflasyon kıskacında dünya. Bir yandan enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor bir yandan da durgunluğu engellemeye çalışıyor." dedi.

GSYH 2022 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,9 arttı.

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 2022 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %21,6 ARTTIGSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri %21,6, bilgi ve iletişim faaliyetleri %13,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %12,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %7,6, hizmet faaliyetleri %6,9, diğer hizmet faaliyetleri %4,9, gayrimenkul faaliyetleri %4,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık %1,1 ve sanayi %0,3 arttı. İnşaat sektörü ise %14,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,6 arttı.

GSYH 2022 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 4 TRİLYON 258 MİLYAR 168 MİLYON TL OLDUÜretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %120,5 artarak 4 trilyon 258 milyar 168 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD Doları bazında 241 milyar 523 milyon olarak gerçekleşti.

YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI 2022 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %19,9 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %19,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %8,5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %1,3 azaldı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2022 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %12,6, İTHALATI İSE %12,2 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %12,6, ithalatı ise %12,2 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2022 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %96,2 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %96,2, net işletme artığı/karma gelir ise %123,0 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %26,3 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde %29,5 iken bu oran 2022 yılında %26,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %54,1 iken %54,8 oldu.

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner:

Dünyanın en hızlı büyüyen ilk 3 ülkesinden biri olacağız öyle görünüyor. Bu dönemde büyümek demek aslında krizlere rağmen fırtınalara rağmen büyümek demek. Çünkü dünyanın içinde kaldığı bir durum var. Resesyon ve enflasyon kıskacında dünya. Bir yandan enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor bir yandan da durgunluğu engellemeye çalışıyor.

Enflasyonla mücadele ederken faizleri o kadar yükseltirseniz durgunlukla da mücadele etmeniz çok kolay olmuyor.

Türkiye enflasyonla mücadele ediyor mücadele ederken ben yatırımı istihdamı üretimi devam ettirmek zorundayım çünkü bölgemde önemli bir ülkeyim hatta birçok ülkenin üretemediğini üretmek durumundayım ve genç nüfusum var dolayısıyla benim için asıl olan istihdamdır ihracattır diyor. Bütün sıkıntılara rağmen Türkiye üretimine devam ediyor.

9 çeyrektir büyüyen bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu ekonomi demektir ki Avrupa'nın dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem: Genç bir nüfus var. Genç nüfusun da işe ihtiyacı var. Dolayısıyla çalışan sayımızı artırıyoruz. Biz 30 milyonun üzerine çıkmışız ki bu cumhuriyet tarihinde bir rekor çalışan sayısında. Biz bu modelle hem pozitif ayrışıyoruz hem de büyüyoruz.

Türkiye ekonomisi büyüyor TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜYOR

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