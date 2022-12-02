SON DAKİKA! Gram altından tüm zamanların rekoru! Dolar ve Euro ne kadar oldu? | 2 Aralık 2022 döviz rakamları

ONS ALTIN FED'E, GRAM ALTIN 'ONS'A ODAKLANDI

Ons altın, Kasım ayı başında on yılların en yüksek enflasyon rakamları sonrası agresifleşen Fed ile 1.616 dolar seviyesinde dibi gördü. Kasım ayı Fed toplantısı sonrası bundan sonraki dönemde faiz artırımlarının yavaşlayacağı ve 2023 yılında sonlanacağı mesajı altın başta olmak üzere varlık fiyatları için yukarı yönde destekleyici oldu. Bununla beraber ons altın önce 1.680 dolar direncini ardından sırasıyla 1.715, 1.735 ve 1.765 dolar dirençlerini kırarak 1.780 doları aştı.