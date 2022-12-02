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SON DAKİKA! Gram altından tüm zamanların rekoru! Dolar ve Euro ne kadar oldu? | 2 Aralık 2022 döviz rakamları

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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SON DAKİKA! Gram altından tüm zamanların rekoru! Dolar ve Euro ne kadar oldu? | 2 Aralık 2022 döviz rakamları

Son dakika haberi: Türkiye’de piyasaların kapalı olduğu şu saatlerde dolar, euro ve altında hareketli saatler yaşanıyor. Gram altın tarafında yukarı yönlü seyir görülmekte ve artış ise 16 Türk Lirası. Görülen rakam ise tüm zamanların rekoru! Peki, piyasalarda son durum ne? Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 2 Aralık 2022 dolar, euro ve altın rakamları...

Gram altından tarihi rekor geldi. Gram altın tarafında yukarı yönlü seyir görülmekte ve artış ise 16 Türk Lirası.

Peki, piyasalarda son durum ne? Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 2 Aralık 2022 dolar, euro ve altın rakamları...

ALTINADA "POWELL" ETKİSİ

Fed Başkanı Jerome Powell bankanın Aralık ayında faiz artışında vites düşüreceği sinyalini verdi.

ABD'de iş gücü ve enflasyon temalı bir toplantıda konuşan Powell para politikasında aşırı sıkılaştırma yapmamaları gerektiğini belirterek, ekonomiye ilişkin bazı verilerin enflasyonun gelecek yıl yavaşlayacağına işaret ettiğini anlattı.

Powell, "Yine de fiyat istikrarını tekrar sağlamak için uzun bir yolumuz var. Sıkı para politikası ve daha yavaş büyümeye rağmen, enflasyonun yavaşladığına dair somut bir ilerleme görmedik." ifadelerine yer verdi.

GRAM ALTIN 'ONS' RÜZGARINI ARKASINA ALDI

Bu açıklamalar sonrası hisse senetleri başta olmak üzere küresel piyasalarda riskli varlık üzerinde olumlu etki yarattı. Borsalarda Aralık ayında bahar havası yaşanırken, ons altın yeniden 1.780 dolar bandını aştı. Gram altın ise ons tarafından esen rüzgarı arkasına alarak yeni rekor denemesi yaptı.

ONS ALTIN FED'E, GRAM ALTIN 'ONS'A ODAKLANDI

Ons altın, Kasım ayı başında on yılların en yüksek enflasyon rakamları sonrası agresifleşen Fed ile 1.616 dolar seviyesinde dibi gördü. Kasım ayı Fed toplantısı sonrası bundan sonraki dönemde faiz artırımlarının yavaşlayacağı ve 2023 yılında sonlanacağı mesajı altın başta olmak üzere varlık fiyatları için yukarı yönde destekleyici oldu. Bununla beraber ons altın önce 1.680 dolar direncini ardından sırasıyla 1.715, 1.735 ve 1.765 dolar dirençlerini kırarak 1.780 doları aştı.

GRAM ALTIN'DAN TÜM ZAMANLARIN REKORU GELDİ

Fed'in son toplantısında 'Ekonomik aktiviteyi dikkate alacağız' diyerek resesyon endişelerine karşın faiz artırımlarının yavaşlayacağı mesajı vermesi varlık fiyatlarına olumlu yansıdı.

GRAM ALTIN 1082'Yİ GÖRDÜ

Ons yönlü hareketlerini sürdüren gram altın 1.082 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Gram altın günü 1.066 ile kaptmıştı.

GRAM ALTIN, KKM SONRASI DOLAR DESTEĞİNİ YİTİRDİ

Yurt içinde gram altın fiyatları dolar/TL ve ons altın ile yön buluyor. Ancak Kur Korumalı TL Mevduat sistemi (KKM) ile sayesinde ABD Doları'nın tüm dünyada güçlenmesine karşın, yurt içinde dolar/TL'de oynaklık azaldı. Bununla beraber gram altın, daha çok ons tarafından esen rüzgarlarla yön bulmaya başladı.

2022 yılının son Fed toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Fed'in bu toplantıda faiz artış hızında yavaşlamaya gitmesi bekleniyor.

Ekonomistlerin faiz beklentisi ise 50 baz puan artış şeklinde oluştu.

ALTIN RAKAMLARI (2 ARALIK 2022)

GRAM ALTIN: 1080.669

ÇEYREK ALTIN: 1778

YARIM ALTIN: 3557

TAM ALTIN: 7018.72

CUMHURİYET ALTINI: 7245

22 AYAR BİLEZİK: 1046.53

DOLARDA SON DURUM

DOLAR ALIŞ: 18.6289

DOLAR SATIŞ: 18.6395

DOLAR ÖNCEKİ KAPANIŞ: 18.6329

EURODA SON DURUM

EURO ALIŞ: 19.5896

EURO ALIŞ: 19.6438

EURO ÖNCEKİ KAPANIŞ: 19.6164

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