EYT- ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA… EYT’de başvurular ne zaman? EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT'liler çalışmaya devam edebilecek mi?
EYT düzenlemesinden ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. EYT’lilerin kıdem tazminatı için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kredi desteği çalışmalarına başlandığı açıklamasını yaptı. Öte yandan asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık'ta yapılacak. Peki düzenlemede hangi aşamaya gelindi? EYT'liler çalışmaya devam edebilecek mi? İşçi ne istiyor, işveren ne diyor? Asgari ücrette 2023 rakamı nasıl belirlenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik müşaviri Çetin Ateş değerlendirdi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin çalışmalar devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT ile emekli olacakların işverene oluşturacakları kıdem tazminatı yükünün Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılanması için kredi paketi çalışmalarına başladıklarını duyurdu.
"EYT'LİLER ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK İSTİYOR"
Öte yandan dün açıklama yapan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol "EYT konusunda hem çalışan hem de işletmelerin beklentilerini aynı anda karşılayacak düşünceler olduğunu biliyoruz. Biz TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerisi olarak sunmayı seven teşkilatız. EYT kapsamında da benzer yaklaşımımız var. Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanların SGK ve işveren primi artıyor. Yüzde 80'in üzerindeki EYT'liler iş hayatına devam etmek istiyor. Devletten maaş almak ve işletmede çalışmak istiyor. Çok sayıda işveren istihdamı devam ettirmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Bu uyumun kaybolmamasını istiyoruz. Emekli çalıştırırsanız maliyet söz konusu. Sayın bakanım müjdeli haberi vermişti. Emeklilerle emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek" dedi.
"UZUN SÜREDİR TALEPLER ARASINDAYDI, BAKANIMIZ MÜJDE VERDİ"
Akkol "Emekli olacak çalışanlarla ilgili finansman söz konusu. Yüklü sayıda emekliden bahsediyoruz. Aynı gün emekli olurlarsa finansman sorunu oluyor. Uzun süredir talepler arasındaydı. Bakanımız müjde verdi. KGF'den uygun krediyle işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini aldık. Kıdem tazminatlarıyla ilgili uygun kredi faizleriyle işverenlere destek olunacak. Kritik sektörlerde yüzlerce kişinin emekli olması durumunda sorunlar oluyor. Ülke olarak çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeden planlama dahilinde emeklilikleri organize ediyor olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ BELLİ OLDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Burak Akkol ile görüştü. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon, asgari ücret tespiti için yol haritası belirledi. Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7 ve 14 Aralık tarihlerinde toplanacak.
Peki düzenlemede hangi aşamaya gelindi? EYT'liler çalışmaya devam edebilecek mi? İşçi ne istiyor, işveren ne diyor? Asgari ücrette 2023 rakamı nasıl belirlenecek? Çetin Ateş'in öne çıkan sözleri:
"İşe giriş tarihleri 8 Eylül 1999 öncesi olanlar emekli olacaklar. Kadın veya erken 5 bin prim günü şart olacak. Kadınlarda 20 erkelerde 25 yıllık hizmetin olması gerekiyor. Bu şartları tamamlayanların hepsi şu anda emekli olacak. Bağkur konusunda belki prim eşitlemesi yapılabilir. Burada Bağkurlu'larda 7 bin 200 ve 9 bin gün prim durumu var bunlarda bir düşüş sağlanabilir. Yaş ile ilgili bir düzenleme olmayacak.
Emekli olanlar ve emekli olup çalışanlar arasında bir fark vardı bu ortadan kalkacak. İşverenler in bu konuda bir talepleri oldu. Ek maliyet konusunda bir uzlaşma sağlandı. İşverenler açısında maliyet noktasında bir sorun kalmadı. İşverenlerin kalifiye işgücünü kaybetmemesi açısından oldukça önemliydi. Çalışan EYT'lilerle ilgili Sosyal Güvenlik Destekleri primleri noktasında 2 bin lira civarında bir ek maliyetler vardı. Onlar düzelecek. İşverenlerin isteği 'EYT'lileri emekli edelim ama kaybetmeyelim çalışsınlar' talebi karşılandı. Ek maliyetler ortadan kaldırılacak ve çalışandan farkı kalmayacak.
EYT'lilerin kıdem tazminatı için kredi desteği olacak. Bu noktada işverenlerin bütün problemleri giderilmiş oldu. Burada yaş ve prim şartına bakarsak 2024 yılına kadar kademeli bir emeklilik gerçekleşecek. Yasa çıkıp Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bütün şartları dolduran ertesi gün başvurabilecek. Başvurular istedikleri zaman yapılabilecek. Emeklilik için müracaat şart. Bu başvurularda tahminlere göre ocak ayında başlar. Bizim daha önce söylediğimiz gibi EYT'liler şubat ayında ilk maaşlarını çekecekler.
2000 yılından önceki askerlik ve doğum borçlanması maaşa katkı sağlıyor. Diğer borçlanmalarda prim eksiğini tamamlamak için yapılıyor. Prim ödemeleri için vatandaşların ellerini çabuk tutmaları da gerekir. Çünkü ocak ayında en az yüzde 30 artış olacak. Askerlik ya da doğum borçlanması yapacaklar bu fırsatı kullanmalı."
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