EYT- ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA… EYT’de başvurular ne zaman? EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT’liler çalışmaya devam edebilecek mi?

Peki düzenlemede hangi aşamaya gelindi? EYT'liler çalışmaya devam edebilecek mi? İşçi ne istiyor, işveren ne diyor? Asgari ücrette 2023 rakamı nasıl belirlenecek? Çetin Ateş'in öne çıkan sözleri:

"İşe giriş tarihleri 8 Eylül 1999 öncesi olanlar emekli olacaklar. Kadın veya erken 5 bin prim günü şart olacak. Kadınlarda 20 erkelerde 25 yıllık hizmetin olması gerekiyor. Bu şartları tamamlayanların hepsi şu anda emekli olacak. Bağkur konusunda belki prim eşitlemesi yapılabilir. Burada Bağkurlu'larda 7 bin 200 ve 9 bin gün prim durumu var bunlarda bir düşüş sağlanabilir. Yaş ile ilgili bir düzenleme olmayacak.