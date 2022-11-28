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Haberler Galeri YILIN SON FAİZ KARARI! FED faiz kararı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED Aralık ayı faiz kararı ne olur?

YILIN SON FAİZ KARARI! FED faiz kararı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED Aralık ayı faiz kararı ne olur?

2022 FED Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusu dünya ekonomisini yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı için gerim başladı. FED faiz kararı, bu yıl içinde son toplantılarda sürekli faiz artırımı kararı aldı. Şimdi ise Aralık ayı faiz beklentisinin ne yönde olduğu merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED Aralık ayı faiz kararı ne olur? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.11.2022 16:19 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 16:26
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YILIN SON FAİZ KARARI! FED faiz kararı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED Aralık ayı faiz kararı ne olur?

FED faiz kararı toplantısı, yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Haziran, Temmuz, Eylül ve Kasım 2022 toplantılarında faiz artırımına giden ABD Merkez Bankası için beklentiler yine faiz artırımında. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YILIN SON FAİZ KARARI! FED faiz kararı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED Aralık ayı faiz kararı ne olur?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz kararı yılın son FED toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.

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YILIN SON FAİZ KARARI! FED faiz kararı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED Aralık ayı faiz kararı ne olur?

14 Aralık akşamı saat 21.30'da ise FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini belirtecek.

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YILIN SON FAİZ KARARI! FED faiz kararı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED Aralık ayı faiz kararı ne olur?

EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim ayı faiz kararını açıkladı. FED, politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Banka, böylece üst üste dördüncü kez 75 baz puan artışa gitmiş oldu.

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YILIN SON FAİZ KARARI! FED faiz kararı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED Aralık ayı faiz kararı ne olur?

KASIM AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed, iki günlük para politikası toplantısının sonunda politika faiz oranını üst üste dördüncü kez 75 baz puan artırdığını açıkladı. Bu artışla, politika faiz oranı yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseldi. Piyasaların genel beklentisi de, Fed'in politika faizini 75 baz puan artırması yönündeydi.