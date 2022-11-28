YILIN SON FAİZ KARARI! FED faiz kararı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED Aralık ayı faiz kararı ne olur?

2022 FED Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusu dünya ekonomisini yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı için gerim başladı. FED faiz kararı, bu yıl içinde son toplantılarda sürekli faiz artırımı kararı aldı. Şimdi ise Aralık ayı faiz beklentisinin ne yönde olduğu merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED Aralık ayı faiz kararı ne olur? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.11.2022 16:19 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 16:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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