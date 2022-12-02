Son dakika: Türkiye ihracatta rekor kırdı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat verilerini açıkladı

'EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT DEĞERİ'

En yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldığına dikkat çeken Bakan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kasım ayında ihracatımız yıllık yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar oldu. Ocak-Kasım'da ihracatımız yıllık yüzde 14 artışla 231 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji ithalatımız yüzde 17,4 artışla 7,7 milyar dolara yükselerek, toplam ithalatımızın 4'te 1'ini oluşturdu. İthalat Kasım'da yüzde 14 artışla 30,7 milyar TL oldu. 11 aylık dış ticaret açığı 99,8 milyar dolara yükseldi. Altın ithalatı Kasım'da yüzde 2 bin 567 artarak 2,6 milyar dolara yükseldi. Parite etkisiyle dış ticaret açığımız Ocak-Kasım döneminde yaklaşık 3 milyar dolar fazla gerçekleşti. Diğer taraftan, bazı sektörel gelişmeler de Kasım ayı ithalatımız üzerinde etkili olmuştur. Geçtiğimiz yıl başta otomotiv olmak üzere çeşitli sektörlerde yaşanan yarı iletken tedarikine ilişkin sıkıntıların hafiflemesiyle küresel otomotiv piyasası canlanmaya başlamıştır. Bu kapsamda, Kasım ayında motorlu kara taşıtları ithalatımız yüzde 40 artışla 1,9 milyar dolar olmuştur."