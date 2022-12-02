Altın almalı mı satmalı mı? Altın ve dövizde fiyatlar ne, önümüzdeki günlerde beklenti ne?

Merkez Bankası faizleri tek haneye çekti. İhracat rakamları ise rekor kırdı. Türkiye ise 3. çeyrekte yüzde 3,9 büyüme kaydetti. Borsa İstanbul ise tüm rakamların rekorunu kırarak 5 bin puanı aştı. Ekonomik veriler ne anlama geliyor? Haftanın son iş günü piyasalarda neler olup bitiyor? Altın ve dövizde fiyatlar ne, önümüzdeki günlerde beklenti ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan altın para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.

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