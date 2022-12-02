2023 asgari ücret ne kadar olur? “En az yüzde 40 zam...” | “8.000 TL üstü...”
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nde “2023 asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücrete 'büyük zam' yolda mı?” sorusuna yanıt arandı. Tahminlerini açıklayan Ekonomist Deniz İstikbal, “Enflasyona ezdirilmeyen, refah düzeyi korunmaya çalışılan bir asgari ücret göreceğiz” dedi. Öte yandan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, oran vererek asgari ücret tahminini duyurdu. Asgari ücret konusuna değinen Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, “Özellikle 8 bin TL’nin üstü bir rakam! Bu rakam psikolojik bir sınırdır. Bunun üzerinde bir rakam olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu. İşte tablo üzerinde beklenen asgari ücret oranı ve rakamı…
SON DAKİKA: A Haber'de konuşan Ekonomist Deniz İstikbal, "Enflasyona ezdirilmeyen, refah düzeyi korunmaya çalışılan bir asgari ücret göreceğiz" dedi.
Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin ise "İşverenlerin 'elimizi taşın altına koyacağız' söylemlerinin temeli sayın Cumhurbaşkanımızın duyarlılığındandır" ifadelerine yer verdi.
"ASGARİ ÜCRETE EN AZ YÜZDE 40 ZAM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ise asgari ücret tahminini açıklayarak "Yüzde 20'den daha fazla olacak bence asgari ücret. En az yüzde 40 zam olacağını düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.
AK Partili Cihat Sezal'ın tahminine göre; asgari ücrete yüzde 40'lık bir artışla 2.200 TL'lik bir zam geliyor ve 2023 asgari ücret 7.700 TL olarak hesaplanıyor.
"EMEKLİYE İLAVE ZAM OLABİLİR"
Emekli maaş ücretlerinde de artış beklediğini ifade eden Tarkan Zengin, "Bizim sistemimizde memur emeklilerinin ve memurların zamları toplu sözleşmeye göre belirlenmektedir. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin ise son 6 aylık TÜFE oranı üzerinden belirlenmekte. Dolayısıyla 3 Ocak'ta açıklanacak TÜFE ile birlikte emeklilerin zam oranları belli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından şunu anlamaktayım; sadece var olan yasal çerçevede zam verileceğini düşünmüyorum ilave zam da verilebilir. Geçen dönem memurlara ilave zam verildi. 3 Ocak'taki açıklanacak Aralık ayı TÜFE'si ile birlikte belirlenecek olan zam oranlarının üzerinde bir ilave zammın verilmesini de kuvvetle muhtemel görmekteyim." yorumununda bulundu.
"ASGAİ ÜCRET 8 BİN TL OLABİLİR"
Asgari ücret konusuna değinen Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, "Özellikle 8 bin TL'nin üstü bir rakam! Bu rakam psikolojik bir sınırdır. Bunun üzerinde bir rakam olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
2023'TEKİ TAHMİNİ ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI
YÜZDE 50 OLURSA: 8.250 TL
YÜZDE 45 OLURSA: 7.975 TL
YÜZDE 40 OLURSA: 7.700 TL
YÜZDE 35 OLURSA: 7.425 TL
YÜZDE 30 OLURSA: 7.150 TL
YÜZDE 25 OLURSA: 6.875 TL
YÜZDE 20 OLURSA: 6.600 TL
ASGARİ ÜCRET İÇİN HÜKÜMET VE İŞÇİ KANADI NE DEDİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız." dedi.
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay "7 bin 785 TL kırmızı çizgi, bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız." açıklamasını yaptı.
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise "İşverenlerimizin razı olduğu işçi tarafının memnun olduğu aynı zamanda işletmelerimizi koruyan dengeli, istikrarlı bir rakam için biz de elimizi taşın altına koyacağız." ifadelerine yer verdi.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Akkol, "Bu konu ülkenin çok gündeminde. 31 Aralık gecesine kadar beklemeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Ne kadar erken anlaşabilir, ne kadar erken mutabakat sağlarsak ülkenin gündeminden de bunu o kadar erken alırız diye düşünüyoruz. TİSK'in görüşü budur." diye konuştu.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM OLACAK MI?
Bir basın mensubunun, "Kulislerde, işverenin yüzde 50'nin üzerinde zamma sıcak bakmadığı söyleniyor." ifadeleri üzerine Akkol, "Bizim öyle bir açıklamamız olmadı. Bizim ağzımızdan duymadığınız şeylere hiç itibar etmeyin." dedi.
AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin, "Vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili olarak ezdirmeyecek güncelleme, uygun bir zamanla ve rakamla yapılıyor. Herkesin mutmain olacağı bir rakamla mutlaka yapılacaktır." dedi.
ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık , ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak.
Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak.
Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.
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