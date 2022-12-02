2023 asgari ücret ne kadar olur? “En az yüzde 40 zam...” | “8.000 TL üstü...”

AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin, "Vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili olarak ezdirmeyecek güncelleme, uygun bir zamanla ve rakamla yapılıyor. Herkesin mutmain olacağı bir rakamla mutlaka yapılacaktır." dedi.





ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN?



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık , ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak.

Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak.

Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.