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Haberler Galeri SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? Merkez Bankası'nın faiz indirimine piyasalar nasıl tepki verdi? İslam Memiş'ten flaş tahmin

SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? Merkez Bankası'nın faiz indirimine piyasalar nasıl tepki verdi? İslam Memiş'ten flaş tahmin

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI... Merkez Bankası politika faizini yüzde 9'a düşürdü. Böylece faiz iki yılın ardından tek haneye inmiş oldu. Bu karara döviz ve altın piyasaları nasıl tepki verdi? Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Altın yükselir mi düşer mi? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:23 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 16:41
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SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? Merkez Bankası’nın faiz indirimine piyasalar nasıl tepki verdi? İslam Memiş’ten flaş tahmin

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 9'a düşürdü. Faiz iki yıl sonra tek haneye indi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? Merkez Bankası’nın faiz indirimine piyasalar nasıl tepki verdi? İslam Memiş’ten flaş tahmin

Faizin yüzde 9'a çekilmesine piyasaların tepkisi nasıl oldu? Faiz kararı altın piyasasını nasıl etkiledi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? Merkez Bankası’nın faiz indirimine piyasalar nasıl tepki verdi? İslam Memiş’ten flaş tahmin

Piyasalar olumsuz etkilenmedi. Bizim için önemli olan buydu. Çünkü dünyada herkes faiz artırırken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirmesi bu kadar yüksek bir enflasyon karşısında çok önemli bir etki.

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SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? Merkez Bankası’nın faiz indirimine piyasalar nasıl tepki verdi? İslam Memiş’ten flaş tahmin

"BÜYÜK BİR BAŞARI"

Özellikle Borsa'nın şu anda yeni rekora imza atması da çok büyük bir başarı. Borsa İstanbul 100 endeksi 4.925 puan yüzde 1,5 artı ve 150 baz puanlık faiz indirimi geldi ve karşısında da yükselmeyen bir dolar kuru var bunlar önemli etkiler.

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SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? Merkez Bankası’nın faiz indirimine piyasalar nasıl tepki verdi? İslam Memiş’ten flaş tahmin

Özellikle MB tek haneli bir faiz oranıyla yılı artık tamamladı. Bundan sonra sahadaki etkilerini takip edeceğiz. Tek haneli bir faiz acaba çarşı pazara yansıyacak mı, enflasyonu olumsuz yönde etkileyecek mi, bunları yakından takip etmeye devam edeceğiz.