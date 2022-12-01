Kılıçdaroğlu’na ABD’li ekonomi danışmanı! Kılıçdaroğlu Almanya istihbarı ile ne görüştü?

'İNSAN NÜFUSUNU AZALTMALIYIZ'

Nesnelerin interneti ve işbirliği çağı adlı kitabında Jeremy Rifkin, "İnsan nüfusuyla gezegenimizin biyolojik kapasitesini uyumlu hale getirmek ve kıtlıktan bolluğa doğru bir sıçrama yapmak için, zenginle yoksul arasındaki ekolojik ayak izinde yaşanan büyük orantısızlığı ortadan kaldırmalı, bunu yaparken de insan nüfusunu azaltmalıyız" ifadelerini kullandı.

ASKI BAYKAL DA TEPKİ GÖSTERDİ

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in eski danışmanı olan Jeremy Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasına eski CHP'li Aslı Baykal'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baykal, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu seçime ABD'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıklayacağı ekonomi kadrosunun isimleri ortaya çıkmaya başladı. Yurt dışından getireceği isimler arasında Ermeni lobisine destek veren Daron Acemoğlu ile dünya nüfusunun azaltılması gerektiğini söyleyen Jeremy Rifkin yer alıyor.

FETÖ ELEBAŞINDAN ÖZEL TEŞEKKÜR

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde FETÖ'nün medya yapılanmasına karşı düzenlenen operasyonlara karşı bildiri yayınlayarak terör örgütüne destek olan Acemoğlu için FETÖ elebaşı Fetullah Gülen de teşekkür mesajı yayınlamıştı. Daron Acemoğlu'na teşekkür mesajında FETÖ, "Ahmet Altan, Ali Bulaç, Nilüfer Göle, Ahmet Ümit, Ferhat Kentel, Daron Acemoğlu, Hasan Cemal, Doğan Akın, Cengiz Çandar gibi cesur isimlerin duruşu, hem umut hem de istikameti şaşıranlar için deniz feneriydi." ifadelerini kullandı.