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Kılıçdaroğlu’na ABD’li ekonomi danışmanı! Kılıçdaroğlu Almanya istihbarı ile ne görüştü?

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Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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Kılıçdaroğlu’na ABD’li ekonomi danışmanı! Kılıçdaroğlu Almanya istihbarı ile ne görüştü?

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlarından ABD'li Jeremy Rifkin, Kılıçdaroğlu'nun ekonomi ekibine katılması eski MİT Orta Asya Şefi Kaşif Kozinoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili tespitlerini akıllara getirdi. Öyle ki, Kozinoğlu notlarında Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmadan önce Almanya'ya gittiğini ve bu ülkenin istihbarat servisi BND ile görüştüğünü yazmış genel başkan olması için Alman istihbaratının destek verdiğini belirtmişti.

Kılıçdaroğlu’na ABD’li ekonomi danışmanı! KILIÇDAROĞLU'NA ABD'Lİ EKONOMİ DANIŞMANI!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parayı ''tefeci'' dediği İngiltere'den aklı ise ABD'li ekonomistten alacak. Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta partisinin ekonomi kadrosunu İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde vitrine çıkaracak. "İkinci yüzyıla çağrı" başlığıyla ekonomi yol haritasını açıklayacak. O gün IMF'ye proje danışmanlığı yapan Ufuk Akçiğit de kürsüde olacak.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlarından ABD'li Jeremy Rifkin, Kılıçdaroğlu'nun ekibine katıldı. Bu da eski MİT Orta Asya Şefi Kaşif Kozinoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili tespitlerini akıllara getirdi. Öyle ki, Kozinoğlu notlarında Kılıçdaroğlunun genel başkan olmadan önce Almanya'ya gittiğini ve bu ülkenin istihbarat servisi BND ile görüştüğünü yazmıştı. Hatta genel başkan olması için alman istihbaratının destek verdiğini belirtmişti.

Kılıçdaroğlu genel başkanlığa giden süreçte gerçek dışı iddialar ve sözde yolsuzluk belgeleri açıklıyordu. Kozinoğlu'nun kaleme aldığı kitapta o belgelerin Kılıçdaroğlu'na Alman istihbaratı tarafından ulaştırıldığı yazıyor.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in danışmanı Jeremy Rifkin'in, CHP'nin ekonomi kadrosuna dahil edilmesi Kılıçdaroğlu'nun Alman istihbaratı ile gizli bağlantısını bir kez daha akıllara getirdi. Kafalarda soru işareti oluştu.

PENSİLVANYA'DAN MEZUN

Amerikalı Rifkin'in eğitim kariyerinde öne çıkan en büyük ayrıntı ise ABD'nin Pensilvanya Üniversitesi'nden mezun olması var. Bugüne kadar ekonomiyle ilgili 20 kitabı bulunan Rifkin yine Pensilvanya Üniversitesi'nin Genel Mezunlar Derneği'nden 1967 Liyakat Ödülü'ne layık görüldü.

DANIŞMANLIK VERDİĞİ ÜLKELER EKONOMİK KRİZLERE SÜRÜKLENDİ

Rifkin'in Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlığının yanı sıra iş kariyerinde başka ülkeler de bulunuyor. Almanya'dan sonra İspanya'ya da ekonomik danışmanlık yapan Rifkin, sırasıyla Portekiz Başbakanı Jose Socrates ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'ya ekonomi danışmanlığında bulundu. Ancak Rifkin'in danışmanlığı sırasında Portekiz ve İspanya, atılan adımlarla ekonomik krizlere sürüklendi. Bu krizlerden Rifkin sorumlu tutuldu.

'İNSAN NÜFUSUNU AZALTMALIYIZ'

Nesnelerin interneti ve işbirliği çağı adlı kitabında Jeremy Rifkin, "İnsan nüfusuyla gezegenimizin biyolojik kapasitesini uyumlu hale getirmek ve kıtlıktan bolluğa doğru bir sıçrama yapmak için, zenginle yoksul arasındaki ekolojik ayak izinde yaşanan büyük orantısızlığı ortadan kaldırmalı, bunu yaparken de insan nüfusunu azaltmalıyız" ifadelerini kullandı.

ASKI BAYKAL DA TEPKİ GÖSTERDİ

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in eski danışmanı olan Jeremy Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasına eski CHP'li Aslı Baykal'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baykal, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu seçime ABD'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıklayacağı ekonomi kadrosunun isimleri ortaya çıkmaya başladı. Yurt dışından getireceği isimler arasında Ermeni lobisine destek veren Daron Acemoğlu ile dünya nüfusunun azaltılması gerektiğini söyleyen Jeremy Rifkin yer alıyor.

FETÖ ELEBAŞINDAN ÖZEL TEŞEKKÜR

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde FETÖ'nün medya yapılanmasına karşı düzenlenen operasyonlara karşı bildiri yayınlayarak terör örgütüne destek olan Acemoğlu için FETÖ elebaşı Fetullah Gülen de teşekkür mesajı yayınlamıştı. Daron Acemoğlu'na teşekkür mesajında FETÖ, "Ahmet Altan, Ali Bulaç, Nilüfer Göle, Ahmet Ümit, Ferhat Kentel, Daron Acemoğlu, Hasan Cemal, Doğan Akın, Cengiz Çandar gibi cesur isimlerin duruşu, hem umut hem de istikameti şaşıranlar için deniz feneriydi." ifadelerini kullandı.

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