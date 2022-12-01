ALTIN FİYATLARININ SEYRİ NE OLUR? ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI ? Yılın son ayında piyasaları neler bekliyor?

2023 yılına bu pozitif beklenti ile gireceğimizi tahmin ediyoruz. Artık FED faiz indirimlerini yumuşatacak. Gelecek yıl mart ayı itibariyle bunu sonlandırıp piyasaları takip edecek. Diğer merkez bankaları da bunu uygulayacak ve dolar riski ortadan kalkacak. Merkez Bankası ve BDDK'nın almış olduğu tedbirler piyasalar açısında daha iyimse oldu. Ocak ayı itibariyle krediye erişim çok önemli. Vatandaşlar krediye daha rahat ulaşacak. Gelecek yıl ev alacaklara yönelik yeni müjdeler olacağını düşünüyorum.