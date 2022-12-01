ALTIN FİYATLARININ SEYRİ NE OLUR? ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI ? Yılın son ayında piyasaları neler bekliyor?
2022 yılının son ayına girildi. Peki bu süreçte piyasaları neler bekliyor? 2023 için ekonomide beklentiler neler? 2023'te hangi yatırım araçları ön plana çıkacak? Altın fiyatlarının seyri ne olur? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.
Aralık ayına girildi ve yıl sonu artık geldi. Ekonomik beklentiler yoğunlaştığı bir dönem başlıyor. Asgari ücret toplantıları yapılacak. EYT sorunu çözülecek. Küresel piyasalarda ise petrol düşüşte altın değer kazanmayı sürdürüyor.
Peki bu süreçte piyasaları neler bekliyor? 2023 için ekonomide beklentiler neler? Yeni yılda hangi yatırım araçları öne çıkacak? Yatırımcılar hangi adımları atmalı? Altının seyri ne olur? Altın almalı mı satmalı mı? Çeyrek altın kaç para? Gram altın ne kadar oldu?
İslam Memiş'in öne çıkan sözleri:
"Türkiye ekonomisi pozitif olarak ayrıştı. Aralık ayının ilk işlem günündeyiz ancak borsa yeni rekora ulaştı. 5 bin puan seviyesinin üzerinde ve yüzde 2'lik bir değer kazancı var. Borsanın rekor kırması yatırımcısının 3,5 milyon civarında olması yeni yatırımcıların borsaya giriyor olması ülke ekonomisi için oldukça önemli.
Tek haneli politika faizi ile yılı tamamlıyoruz. Bundan sonra devamında konut kredilerindeki düşüşleri ve araba piyasasını yakından takip edeceğiz. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman faiz artırımı yapıyorlar ama toparlayamadılar. Yüksek enflasyona karşı faiz indirerek devam ediyoruz. Dışarıdan gelen haber akışları da bir Türkiye modelini söylemeye başladı.
2023 yılına bu pozitif beklenti ile gireceğimizi tahmin ediyoruz. Artık FED faiz indirimlerini yumuşatacak. Gelecek yıl mart ayı itibariyle bunu sonlandırıp piyasaları takip edecek. Diğer merkez bankaları da bunu uygulayacak ve dolar riski ortadan kalkacak. Merkez Bankası ve BDDK'nın almış olduğu tedbirler piyasalar açısında daha iyimse oldu. Ocak ayı itibariyle krediye erişim çok önemli. Vatandaşlar krediye daha rahat ulaşacak. Gelecek yıl ev alacaklara yönelik yeni müjdeler olacağını düşünüyorum.
Altın fiyatları kasım ayını yükselişle tamamladı ve aralık ayına yükselişle başladı. Gram altın/TL fiyatı şu anda bin 70 lira. Artık yavaş yavaş bin 100'lü fiyatları konuşacağız. FED kaynaklı olarak altın fiyatları son 8 aydı baskı altında kaldı. Artık bunun da sonuna gelindi. Altın yeni rekorlar tazeleyecek. Altının ons fiyatı bin 815 dolar seviyesinde ve gram altında bin 90 lira seviyesini takip edeceğiz. 2023 yılına baktığımız zaman altın fiyatlarında yükseliş trendinin devam edeceğini tahmin ediyorum.
Son 20 yılda altın yatırımcısına yüzde 6 bin 290 kazandırarak 1. sırada yer aldı. Bu yıla baktığımız zaman getiriler arasında yine 3. sırada yer aldı. En fazla yüzde 27'lik getiri ile Borsa İstanbul kazandırdı. Yani yine altım yatırımcısı kazanmaya devam ediyor. 2023 yılında Türkiye'de en çok arazi fiyatlarının konuşulacağını tahmin ediyorum. Türkiye'nin konumu itibariyle yabancı yatırımcıların daha fazla ilgi göstereceğini düşünüyorum. 2023'te toprak fiyatları değerlenecektir.
Borsa İstanbul 5 bin 400 puanı görebilir. Zaman zaman kar satışları gelecektir. Büyüme rakamları iyi içeride alınana tedbirler gayet iyi. Bu nedenle Borsa İstanbul'daki yükselişler için bir engel yok. Sosyal medya üzerinden korku pompalamaya çalışıyorlar ama hayır böyle bir şey yok. Yabancı yatırımcılar da girişlerini hızlandırdıktan sonra özellikle 6 aylık süreçte trendin pozitif yönde ilerleyeceğini inanıyorum. Borsa doğal olan yükselişini sürdürüyor.
Ev alacaklar krediye ulaşım için ocak ayını bekleyebilir. Altın ve gümüş satacaklar biraz daha beklemeli. Kasım ayında yeni yükselişlerine başladı ona göre yol haritası çizildi. Doları bir yatırım aracı olarak görenlere 'aman dikkat' diyorum. Artık miladını doldurdu bundan sonraki süreçlerde dikkat edilmeli. Hem doların anavatanındaki gelişmeler hem Türkiye'deki gelişmeler doların yükselişini artık frenler. Şu anda Borsa İstanbul iyi gibi görünüyor."
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