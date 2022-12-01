Bursa'daki uçak kazasında çarpıcı gerçek! O konuda eğitimi yokmuş! Hayatını kaybeden pilotun yakın arkadaşı açıkladı...
Bursa'da, Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin arazisindeki ormana düşen TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal'ın yakın arkadaşı Pilot Eğitmeni Vedat Sarıkaya kazaya ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yaşanan kazaya ilişkin çarpıcı gerçeği açıklayan Sarıkaya, pilotun görüş şartlarını kaybettiği bir durumda uçağı kullanabilecek bir eğitiminin olmadığını söyledi. İşte detaylar...
Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ile yanındaki kişi yaşamını yitirdi.
Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğal gaz çevrim santralinin çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp tesisin yakınındaki boş araziye bir hava aracının düştüğü ihbarında bulundu.
BURSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağının, santral yakınındaki alana düştüğünü söyledi.
"Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." bilgisini veren Canbolat, konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Hayatını kaybeden pilotun yakın arkadaşı Vedat Sarıkaya A Haber ekranlarında kazanın nasıl yaşandığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
AMATÖR UÇUŞLAR İÇİN OLAN BİR UÇAKTI
Uçak 2 kişilik çok hafif bir uçaktı. Amatör amaçla kullanan bir uçaktı. Pilot da amatör amaçla kullanıyordu. Havacılığı çok seven bir arkadaşımızdı.
HAVADA İNANILMAZ BİR DEĞİŞİM OLDU
Havada inanılmaz bir değişim oldu. Uçak kalkmadan önce hava iyiyken uçak kalktıktan sonra görüş bir anda kapandı. Daha sonrasında kazayı öğrendik.
GÖRÜŞ 300 METREYE DÜŞTÜ
Nihai kaza sebepleri kurul incelemesi sonrasında belli olacak. Çok iyi bir pilottu. Şahsi özel aracına çok iyi bakıyordu. Kaza öncesi havadayken telefonda konuştuk ve tamamen gezi amaçlı bir uçuş olduğunu söyledi. Pilotlar bazen meteorolojik verileri değerlendiremiyor. Sis bir anda çöktü ve görüş 300 metreye düştü.
"İRTİBATIMIZ KOPTU"
Hemen arkasından aradık ama irtibat koptu. Takip ediyorduk kendisini, geri dönmesini söyledik ama ondan sonra çok hızlı gelişti, irtibatımız koptu.
GÖRÜŞ ŞARTLARI İÇİN EĞİTİMİ YOKTU
Uçak son derece teknolojik bir uçuştu. Görüş şartlarını kaybettiğinde uçabilecek bir donanım uçakta yoktu ve pilotun da bu konuda bir eğitimi yoktu.
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