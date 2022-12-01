Bursa’daki uçak kazasında çarpıcı gerçek! O konuda eğitimi yokmuş! Hayatını kaybeden pilotun yakın arkadaşı açıkladı...

GÖRÜŞ 300 METREYE DÜŞTÜ

Nihai kaza sebepleri kurul incelemesi sonrasında belli olacak. Çok iyi bir pilottu. Şahsi özel aracına çok iyi bakıyordu. Kaza öncesi havadayken telefonda konuştuk ve tamamen gezi amaçlı bir uçuş olduğunu söyledi. Pilotlar bazen meteorolojik verileri değerlendiremiyor. Sis bir anda çöktü ve görüş 300 metreye düştü.