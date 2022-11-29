6’lı masa toplantısında kaos! Kılıçdaroğlu’nun sekreteri olay çıkardı

CHP'Lİ SEKRETER GÖDEK'E TEPKİ!

CHP Genel Merkez'inde adı sık sık olaylarla gündeme gelen başta 'kayıp hediyeler' olmak üzere millet ittifakı partilerinin ziyaretlerinde ön plana çıkmasıyla meşhur olan 12. Kat Genel Başkan Sekreteri Derya Gödek skandal bir olaya imza attı. Elinde telefonla arka sıralardan kalkarak koşar adımlarla basın bölümüne geçip çekimler yapmaya çalışınca emekçi gazeteciler tarafından uyarılarıldı. Gödek'in işlerini engelleyene Gödek'i uyarması üzerine son derece nezaketsiz bir şekilde yanıt verdiği öğrenildi. "Ben bu altılı masanın kurucusu Kemal Kılıçdaroğlunun Özel Kalemiyim size mi soracağım, nerede duracağımı" diye gazetecilerle çıkışan Gödek ile gazeteciler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.