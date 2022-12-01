Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na Jeremy Rifkin tepkisi: Kazayla kazanırsa...
CHP'den istifa eden Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li Jeremy Rifkin'i danışmanı olarak atamasına tepki gösterdi. Aslı Baykal, 'Kılıçdaroğlu seçime ABD'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder.' dedi.
ABD'li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı olduğu öğrenildi. Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in eski danışmanı olan Jeremy Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasına eski CHP'li Aslı Baykal'dan tepki geldi.
"SEÇİMDEN SONRA KAPİTÜLASYONLARI DA İLAN EDER"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baykal, şu ifadeleri kullandı:
"Kılıçdaroğlu seçime ABD'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder."
JEREMY RIFKIN KİMDİR?
ABD'li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman Rifkin 1995'ten bu yana Wharton School'da ders veriyor. Rifkin, Üçüncü Endüstriyel Devrim konseptinin fikir babası olarak kabul ediliyor.
Kılıçdaroğlu seçime Abd'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder.— Aslı Baykal (@asliibaykal) December 1, 2022
Rifkin, Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in danışmanı olarak da görev yaptı. Bilimsel-teknolojik değişimlerin toplum ve çevre üzerindeki etkileri hakkında 20'den fazla kitap yazan Rifkin'in eserleri arasında The Green New Deal (2019), İşin Sonu (1995), Biyoteknoloji Yüzyılı (1998) gibi çalışmalar yer alıyor.
ASLI BAYKAL'DAN AK PARTİ AÇIKLAMASI!
CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, gündem olan açıklamalarına devam ediyor. AK Parti'ye katılacağı iddialarına cevap veren Baykal, CHP'lileri zor durumda bıraktı.
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