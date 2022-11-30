Muharrem İnce’den CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki! O masayı yıkardım

"BUNLARLA MI MEMLEKETİ KURTARACAKSIN, SATIVERİRLER ADAMI"

İnce, 6'lı masanın dağılacağını ima etti ve dikkat çeken ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Yavuz Ağıralioğlu yar veriyor CHP Genel Başkanı'na. Satıverirler iki dakikada seni, bırakırlar ortada. Görürsünüz zaten, ne olacağını herkes görecek. Onları toplayacağına Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri dağıtmasaydın daha güçlü olsaydın."