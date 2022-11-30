Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu rekabeti CHP medyasını ikiye böldü! İşte son kulis iddiaları
Seçimlere kısa bir süre kala hala adayı belli olmayan Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet, CHP medyasını da ikiye böldü. İşte Millet İttifakı'nda yaşanan son kulis iddiaları...
Türkiye'de seçim gündemi hız kazandı. Cumhur İttifakı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha aday olarak açıklarken, mitinglere başladı. Ancak 6'lı masa hala bir aday üzerinde uzlaşmış değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayı çok istediği biliniyor. CHP Genel Merkezi de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor. İYİ Parti başta olmak üzere masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına temkinli yaklaşan partiler var. Özellikle İYİ Parti'den Yavuz Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik sert çıkışları, CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getiriyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına CHP medyasının bir kısmı da karşı çıkıyor. Bu kısmın Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği görülüyor. Seçim yaklaşırken bu ayrımın giderek keskinleştiği görülüyor. Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylıktan vazgeçmediği ve son ana kadar adaylık için zorlayacağına dair mesajlar da CHP kulisleri aracılığı ile aktarılıyor. İşte Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu denklemi ve 6'lı masadaki adaylık hesapları ile ilgili son gelişmeler...
FATİH PORTAKAL: ADAY YÜZDE 99.9 KILIÇDAROĞLU
Bir zamanlar Fox TV'de anahaber bültenini sunan Fatih Portakal, şu sıralar sosyal medya üzerinden yayınlarını sürdürüyor. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Portakal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Altılı Masa'nın adayı net bir şekilde, %99.9 Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü anlatılanlara uyan tek kişi Kılıçdaroğlu. HDP'nin oy vereceği tek aday da Kılıçdaroğlu." dedi.
ESKİ CHP'Lİ VEKİL YARKADAŞ: İMAMOĞLU İBRE BANA DÖNECEK ADAY OLACAĞIM DİYOR
CHP kulislerini en iyi takip eden isimlerden olan eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş ise Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu yakın çevresine; 'Aralık ayında ibre bana dönecek, cumhurbaşkanı adayı olacağım.' diyor." ifadelerini kullandı.
MERDAN YANARDAĞ: EKREM BEY VE MANSUR BEY ADAY OLMAYACAKLARINI AÇIKLAMALI
CHP'nin fonladığı Tele 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir açıklama yaptı. Yanardağ, "Bir parti disiplini gereği, Genel Başkan'a tarihsel borç gereği, hem Ekrem Bey'in hem de Mansur Bey'in aday olmadıklarını, bir dönem daha belediye başkanlığına aday olduklarını ilan etmeleri gerek. Şu anket rezaletine bir an önce son vermek gerekiyor." dedi.
"EKREM İMAMOĞLU KENDİ İL TEŞKİLATINI KURUYOR"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın duran CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında gerilim giderek tırmanıyor. İmamoğlu, Kaftancıoğlu'na yanında durmasını teklif etmiş, ancak Kaftancıoğlu bu teklifi kabul etmemişti. Zafer Şahin, Mahmut Övür gibi önemli yazarların gündeme getirdiği bilgilere göre; Kaftancıoğlu İl Divan Kurulu Toplantısı'nda İmamoğlu için, 'Şizofren' ifadesini kullandı. İmamoğlu, bunun üzerine CHP İl Başkanlığı'na baskın gibi bir ziyaret gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun hesap sormak için gittiği, haberi erken alan Kaftancıoğlu'nun olayın büyümemesi için İmamoğlu gelmeden çıktığı aktarıldı.
İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasında gerilim tırmanırken, Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden yolda kendi il teşkilatını kurduğunu yazdı.
3 ARALIK'TA ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK MI?
CHP, yaklaşan seçimler için vizyonunu açıklamak için bir tanıtım toplantısı düzenleyecek. 3 Aralık'ta düzenlenecke toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vaatlerini duyuracak. CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıda adaylığını ilan edebileceğine dair konuşmalar yapılıyor.
Kılıçdaroğlu, 3 Aralık için iddialı konuşmuş, "CHP sadece bir adaya oy istemeyecek. CHP dar bir anlayışla da oy istemeyecek. Ey dünya sen de 3 Aralık'ı bekle." ifadelerini kullanmıştı.
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