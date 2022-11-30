Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu rekabeti CHP medyasını ikiye böldü! İşte son kulis iddiaları

Türkiye'de seçim gündemi hız kazandı. Cumhur İttifakı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha aday olarak açıklarken, mitinglere başladı. Ancak 6'lı masa hala bir aday üzerinde uzlaşmış değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayı çok istediği biliniyor. CHP Genel Merkezi de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor. İYİ Parti başta olmak üzere masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına temkinli yaklaşan partiler var. Özellikle İYİ Parti'den Yavuz Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik sert çıkışları, CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getiriyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına CHP medyasının bir kısmı da karşı çıkıyor. Bu kısmın Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği görülüyor. Seçim yaklaşırken bu ayrımın giderek keskinleştiği görülüyor. Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylıktan vazgeçmediği ve son ana kadar adaylık için zorlayacağına dair mesajlar da CHP kulisleri aracılığı ile aktarılıyor. İşte Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu denklemi ve 6'lı masadaki adaylık hesapları ile ilgili son gelişmeler...