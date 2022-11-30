Başkan Erdoğan'dan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık mesajına gönderme! Bay Kemal biz de Şanlıurfa'dan konuşacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ey dünya sen de 3 Aralık'ı bekle" sözlerine tepki gösterdi. "Bay Kemal dinle" diyen Başkan Erdoğan, "Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış! Biz de ayın 3'ünde Şanlıurfa'dan açıklama yapacağız." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta yapacağını iddia etti açıklamaları hedef aldı.
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;
"Seçim yaklaşıyor. Bay Kemal göreceksiniz, yalanlar dünyasıyla vatandaşların karşısına çıkacak. Yine bu yalanları göreceksiniz. Her geçen gün daha da artan bir tempoyla milletimizle aramızdaki gönül köprüsünü inşa edeceğiz. Kırgınlık varsa onarmalıyız, bezginlik varsa umut vermeliyiz. Nefret varsa sevgiyle tedavi etmeliyiz. Sıkıntı varsa gidermenin yollarını aramalıyız. 85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız."
"Türkiye yeni yönetim sistemiyle birlikte işin ruhuna uygun şekilde siyasette iki görünümlü ittifak kazanmıştır. Cumhur İttifakı milletimizin yanındadır. Millet İttifakı ise hangi amaçlarla kurulduğu bilinmeyen bir yapıdır. Biz en başından beri bu ittifaka kendisiyle eser ve hizmet sşiyasetinde yarışmak istediğimizi söyledik. Bunlar sadece tek vaatleri Türkiye'yi eski günlerine döndürmek olan projeyle karşımıza çıktılar."
"Biz AK Parti kurulana kadar Türkiye'de neler görmedik ki... 8 aylık, 1 yıllık, 16 aylık hükümetler... Bu kadar kısa sürede kuruldular ve dağıldılar. Netice alamadık. Öyle ise unutmayın, bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Biz bir daha sokulmak istemiyoruz. 20 yıldır istikrar, güven ve güçlü devlet var. Biz bunu sağladık."
"AYIN 3'ÜNDE BİZ DE ŞANLIURFA'DAYIZ, BİZ DE ORADAN AÇIKLAMAMIZI YAPACAĞIZ"
Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta yapacağı açıklamayı hedef aldı. "Bay Kemal dinle" diyen Başkan Erdoğan, "Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış! Biz de ayın 3'ünde Şanlıurfa'dan açıklama yapacağız." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;
Cumhurbaşkanı herhangi bir iade yapamayacakmış. Bu cumhurbaşkanı neden var. Hazırladıkları tezgah böyle. Birilerine başbakanlık vermeleri lazım. Başkanlık sisteminde bu yok.
Bunca tartışmanın ardından ortaya konan teklif metni, CHP ve masa arkadaşlarının ülkenin geleceğine dair hiçbir hazırlıklarının olmadığını teyit etmiştir. Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış. Ayın 3'ünde biz de Şanlıurfa'dayız, biz de oradan açıklamamızı yapacağız. Sen açıklamanı yaparken bizi de takip et. Bak bakalım Şanlıurfa'dan ses nasıl geliyor, sendeki sese benziyor mu, benzemiyor mu?
İlkeler yerine çıkarların buluştuğu böylesine arzi bir yapıyla Türkiye güney sınırlarını taciz eden terör örgütleri ile nasıl bir mücadele verebilir? Avrupa ve ABD ile ilişkilerini nasıl eşir bir zeminde sürdürebilir? Ekonomik tetikçilerin tuzaklarını nasıl bozabilir?
Sadece iktidarın hayalini kurarak sergiledikleri kibir bile CHP'nin maskesini düşürmeye yeterlidir. Ülkemizin içinden geçtiği kritik dönem şahsım dahil hepimizin sorumluluğunu daha da arttırmaktadır.Sandıklara iyi sahip çıkacağız.İnşallah 2023 imtihanından da alnımızın akıyla çıkacağız.
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta yapacakları tanıtım toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Ey dünya sen de 3 Aralık'ı bekle." demişti.
İşte Kılıçdaroğlu'nun o sözleri;
"Dünyaya da seslenmek isterim; insanımız senin ucuz işgücün değildir. Ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağımız senin çöp toplama alanın değildir. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, çevrecilikte, hayvan haklarında rekabet etmeye geliyoruz. Ey dünya sen de 3 Aralık'ı bekle."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MASTERCHEF'TE ESKİ YARIŞMACILAR YARIŞACAK | MasterChef Türkiye'de bugün hangi yarışmacılar var? İşte, YENİ BÖLÜM TANITIMI!
- Kış lastiği ne zaman takılır? 2022 Kış Lastiği takmama CEZASI NE KADAR? Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor?
- Genel hayata etkili afet bölgesi NE DEMEK? Ne anlama geliyor? 2022 genel hayata etkili afet bölgeleri nereler?
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz kimdir? Ayşe Özkiraz hangi hastanede çalıştı? Sahte doktor nasıl ortaya çıktı? MEĞER ALDATTIĞI SEVGİLİSİ...
- 2022-2023 AÖF SINAV TARİHLERİ | AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman?
- Bekçilik mülakat sonucu ne zaman açıklanır? Bekçilik sözlü mülakatı geçtikten sonra ne olacak? 2022 EGM bekçilik mülakat sonuç sorulama ekranı
- TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ AVRUPA YAKASI KURA TARİHLERİ!
- ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF vize soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2022-2023 ATA AÖF sınav takvimi!
- Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir'den SÜRPRİZ itiraf! Mert Ramazan Demir’den samimi açıklamalar
- Tıbbi sekreter, Hemşire ÖSYM başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru nasıl yapılır?
- HER AY HESAPLARA YATACAK! 2023 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM BURS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR!
- Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatile kaç gün kaldı? MEB 2022-2023 AKADEMİK TAKVİMİ