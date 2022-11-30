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Başkan Erdoğan'dan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık mesajına gönderme! Bay Kemal biz de Şanlıurfa'dan konuşacağız

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Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Başkan Erdoğan’dan CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık mesajına gönderme! Bay Kemal biz de Şanlıurfa’dan konuşacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ey dünya sen de 3 Aralık'ı bekle" sözlerine tepki gösterdi. "Bay Kemal dinle" diyen Başkan Erdoğan, "Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış! Biz de ayın 3'ünde Şanlıurfa'dan açıklama yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta yapacağını iddia etti açıklamaları hedef aldı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

"Seçim yaklaşıyor. Bay Kemal göreceksiniz, yalanlar dünyasıyla vatandaşların karşısına çıkacak. Yine bu yalanları göreceksiniz. Her geçen gün daha da artan bir tempoyla milletimizle aramızdaki gönül köprüsünü inşa edeceğiz. Kırgınlık varsa onarmalıyız, bezginlik varsa umut vermeliyiz. Nefret varsa sevgiyle tedavi etmeliyiz. Sıkıntı varsa gidermenin yollarını aramalıyız. 85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız."

"Türkiye yeni yönetim sistemiyle birlikte işin ruhuna uygun şekilde siyasette iki görünümlü ittifak kazanmıştır. Cumhur İttifakı milletimizin yanındadır. Millet İttifakı ise hangi amaçlarla kurulduğu bilinmeyen bir yapıdır. Biz en başından beri bu ittifaka kendisiyle eser ve hizmet sşiyasetinde yarışmak istediğimizi söyledik. Bunlar sadece tek vaatleri Türkiye'yi eski günlerine döndürmek olan projeyle karşımıza çıktılar."

"Biz AK Parti kurulana kadar Türkiye'de neler görmedik ki... 8 aylık, 1 yıllık, 16 aylık hükümetler... Bu kadar kısa sürede kuruldular ve dağıldılar. Netice alamadık. Öyle ise unutmayın, bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Biz bir daha sokulmak istemiyoruz. 20 yıldır istikrar, güven ve güçlü devlet var. Biz bunu sağladık."

"AYIN 3'ÜNDE BİZ DE ŞANLIURFA'DAYIZ, BİZ DE ORADAN AÇIKLAMAMIZI YAPACAĞIZ"

Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta yapacağı açıklamayı hedef aldı. "Bay Kemal dinle" diyen Başkan Erdoğan, "Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış! Biz de ayın 3'ünde Şanlıurfa'dan açıklama yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

Cumhurbaşkanı herhangi bir iade yapamayacakmış. Bu cumhurbaşkanı neden var. Hazırladıkları tezgah böyle. Birilerine başbakanlık vermeleri lazım. Başkanlık sisteminde bu yok.

Bunca tartışmanın ardından ortaya konan teklif metni, CHP ve masa arkadaşlarının ülkenin geleceğine dair hiçbir hazırlıklarının olmadığını teyit etmiştir. Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış. Ayın 3'ünde biz de Şanlıurfa'dayız, biz de oradan açıklamamızı yapacağız. Sen açıklamanı yaparken bizi de takip et. Bak bakalım Şanlıurfa'dan ses nasıl geliyor, sendeki sese benziyor mu, benzemiyor mu?

İlkeler yerine çıkarların buluştuğu böylesine arzi bir yapıyla Türkiye güney sınırlarını taciz eden terör örgütleri ile nasıl bir mücadele verebilir? Avrupa ve ABD ile ilişkilerini nasıl eşir bir zeminde sürdürebilir? Ekonomik tetikçilerin tuzaklarını nasıl bozabilir?

Sadece iktidarın hayalini kurarak sergiledikleri kibir bile CHP'nin maskesini düşürmeye yeterlidir. Ülkemizin içinden geçtiği kritik dönem şahsım dahil hepimizin sorumluluğunu daha da arttırmaktadır.Sandıklara iyi sahip çıkacağız.İnşallah 2023 imtihanından da alnımızın akıyla çıkacağız.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta yapacakları tanıtım toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Ey dünya sen de 3 Aralık'ı bekle." demişti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o sözleri;

"Dünyaya da seslenmek isterim; insanımız senin ucuz işgücün değildir. Ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağımız senin çöp toplama alanın değildir. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, çevrecilikte, hayvan haklarında rekabet etmeye geliyoruz. Ey dünya sen de 3 Aralık'ı bekle."

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