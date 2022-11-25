Cezalandırma atışları A Haber’de! Terör mevzileri böyle vuruldu

Bu harekattan sonra teröristler her zaman olduğu gibi sivil yerleri hedef aldılar. Bundan sonra cezalandırma atışlarıyla Mehmetçik terör mevzilerini yok etmeye devam ettik. Dün geceden beri terör hedefleri çok yoğun ateş altında ve o atışlar A Haber ekranlarına yansıdı."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN