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Cezalandırma atışları A Haber’de! Terör mevzileri böyle vuruldu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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Cezalandırma atışları A Haber’de! Terör mevzileri böyle vuruldu

Olası kara harekatı için sınır hattında hazırlıklar sürerken terör hedefleri de vurulmaya devam ediyor. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel Azez- Tel Rıfat sınırında Mehmetçiğin vurduğu terör hedeflerini görüntüledi.

Cezalandırma atışları A Haber’de! CEZALANDIRMA ATIŞLARI A HABER'DE!

Kara harekatı için güvenli bölgelerde hazırlıklar yapılıyor. Eller tetikte, emir bekleniyor. Öte yandan Tel Rıfat'ta PKK/YPG mevzileri vuruldu. O anlar A Haber kameralarına yansıdı.

Peki olası kara harekatı ne zaman? Suriye'de kara harekatı ne zaman başlayacak? Mehmet Geçgel'in bölgeden aktardıkları:

"A Haber olarak bizler sınır ötesinde haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Bu nokta Tel Rıfat sınır hattı. Hemen karşıda terör mevzileri net şekilde görülüyor. Terör hedefleri anlık olarak vurulmaya devam ediyor. Malikiye bölgesi ateş altına alınmış durumda.

Öncüpınar ve Karakamış'a yapılan saldırıların ardında Mehmetçik cezalandırma atışlarını sürdürüyor. Terör hedefleri yoğun şekilde vuruluyor. Gece boyunca bu atışlar devam etti. Bölgeden çıkan dumanlar kameralarımıza net şekilde yansıyor.

Minnak Hava Üssü'nün etrafında bulunan terör hedefleri Mehmetçik tarafından ateş altına alınmış durumda. Yoğun şekilde topçu atışları var. Obüs atışları ile mevziler yok ediliyor. Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG ağır bir darbe vurulmuş durumda. Bu harekattan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan kara harekatının sinyalini vermişti. Teröristler Pençe-Kılıç Harekatıyla büyük kayıp verdiler.

Bu harekattan sonra teröristler her zaman olduğu gibi sivil yerleri hedef aldılar. Bundan sonra cezalandırma atışlarıyla Mehmetçik terör mevzilerini yok etmeye devam ettik. Dün geceden beri terör hedefleri çok yoğun ateş altında ve o atışlar A Haber ekranlarına yansıdı."

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