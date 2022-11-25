2. el araçlara 'matrah' ayarı! Düzenleme yürürlükte, 2. el araç piyasasının seyri ne olacak?
Sıfır araçları kapsayan ÖTV'deki matrah düzenlemesi hayata geçirildi. Bu düzenleme ikinci el piyasasına nasıl yansıdı? Matrah düzenlemesi ikinci el araç fiyatlarına nasıl yansıyacak? İkinci el araçlarda düşüş olur mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan otomotiv piyasası uzmanı Mehmet Karacabey verdi
Son dakika otomobil haberi... Sıfır araç ve ikinci el otomobil almak isteyenleri ilgilendiren ÖTV matrah düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 1.600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.
Otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.
Düzenlemenin, özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas ÖTV matrah eşiklerinin artırılması neticesinde, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi ve dolayısıyla tercihlerin bu yerli otomobillere kayarak cari açığın azaltılması hedefleniyor.
Peki Bu düzenleme ikinci el piyasasına nasıl yansıdı? Matrah düzenlemesi ikinci el araç fiyatlarına nasıl yansıyacak? İkinci el araçlarda düşüş olur mu? İşte Mehmet Karacabey'in öne çıkan ifadeleri:
Matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra 1,6'yı geçmeyen araçlarda yaklaşık olarak 50 bin ila 80 bin TL arasında indirimler oldu. Bunlar daha çok yerli üretim araçlarda oldu. Bu sıfır araçlardaki indirimlerde zincirleme etki yaparak 2. ele yansıdı.
Bizler de fiyatlarımızı ona göre güncelledik. Araçlarımız da bizlerde indirim yaptık. Bu hafta hem aramalarda hem de satışlarımız da daha iyi sonuçlar aldık. Şu anda 370 bin lira olarak ilanda bulunan araca 20 bin lira indirim yapıyoruz.
Yine ilan 490 bin lira bandında olan bir aracımızı 470 bine kadar indiriyoruz. İndirimler daha çok yerli üretim ve fiyatı 500 bini aşmayan araçlarda oluyor. Sıfır araç alacaklarda kendi ellerindeki 2. el araçları daha uygun satarak fiyatlarını indirerek satıyor. Bizler indirim yapıyoruz.
İşte tüm bunlar piyasada zincirleme etki yapacak. Bu fiyatların geri gelmesini yani düşmesini sağlayacak. Biz fiyatlarımız da matrah düzenlemesine gittik. Yerli üretim araçlarda indirim 50 ila 80 bin TL seviyesini buldu. Sıfır araçlardaki fiyatlar düşünce doğal olarak 2.el araçlarda da fiyatlar düştü.
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