Suriyelilerden PKK'ya yönelik başlatılan Pençe Kılıç Hava Harekatı'na destek! Umudumuz Türkiye
Suriyeliler, Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı Suriye ve Irak'ın kuzeyinde vurduğu Pençe Kılıç Hava Harekatı'na destek verdi. Ülkelerinde terör örgütü PKK'yı istemediklerini belirten Suriye kalkı sokağa döküldü. Sabah Gazetesi'nden Uğur Yıldırım'ın haberine göre; PKK inlerinin imha edilmesinin ardından Türkiye'nin kara harekatını beklediklerini belirtenler, "Tek umdumuduz Türkiye'nin bölgeye düzenleyeceği operasyon" ifadelerine yer verdi.
TSK, Pençe Kılıç Harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini imha ediyor.
Suriye'de daha önce 4 başarılı kara harekatına imza atan Mehmetçik, Suriye Milli Ordusu ile birlikte 5 operasyona hazırlanıyor. Suriye'nin Türkiye sınırında Kilis ilinin karşısında yer alan Azez ilçesinde yaşayan halk, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat'a operasyon düzenleyerek bölgeyi terör örgütü PKK/YPG'den temizlemesini istiyor.
"TERÖR ÖRGÜTÜ İSTEMİYORUZ"
Terör örgütünün işgalindeki Tel Rıfat ilçesine komşu Azez'de cuma namazı sonrası toplanan kalabalık terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırıları protesto etti. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun olası kara operasyonuna destek gösterileri düzenlendi. Azez'in Succu kavşağında düzenlenen gösteriye katılan insanlar, 'Suriye bizimdir' ve 'Topraklarımızda terör örgütü istemiyoruz' sloganları attı.
"UMUDUMUZ TÜRKİYE"
Gösteride yapılan konuşmalarda Tel Rıfatlılar evlerine dönmek istediklerini söyledi, düzenlenecek operasyonda Türkiye'ye sonuna kadar destek vereceklerini ifade ettiler.
Hacı Süleyman isimli kişi, "Türkiye'nin düzenleyeceği kara operasyonuna sonuna kadar destek veriyoruz. Azez'deki çadır kamplarda yüzbinlerce Tel Rıfatlı çok zor durumda yaşıyor. Hepimiz evlerimize dönmek istiyoruz. Tek umdumuduz Türkiye'nin bölgeye düzenleyeceği operasyon" dedi.
PKK/YPG TEL RIFAT'I SALDIRI ÜSSÜ OLARAK KULLANIYOR
Terör örgütü PKK/YPG Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Menbiç ilçelerini 6 yıldır bölge halkına baskı uygulayarak işgal altında tutuyor. PKK/YPG terör örgütü Tel Rıfat ve Menbiç'i Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin, Mare, El Bab, Cerablus gibi güvenli bölgelere yönelik saldırılarında üs olarak kullanıyor.
PKK ilçelerden yaptığı sızma girişimleri ve saldırılarla, Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgeleri, bölge halkının huzur ve güvenliğini tehdit ediyor.
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