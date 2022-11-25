Türkiye’den 5. Suriye kara harekatı için askeri sevkiyat! A Haber fotoğrafladı
Türkiye’nin en büyük haber ağıma sahip kanalı A Haber, muhabirleri ile başlaması an meselesi olan 5. Suriye harekâtı için nöbette… Kuzey Irak ve Suriye’nin kuzeyini hedef alacak ve terör yuvalarını yerle bir edecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde eller tetikte. Operasyon için sıkı bir çalışma sürerken askeri sevkiyata dair görüntüleri A Haber fotoğrafladı.
Olası kara harekâtı öncesi Suriye sınır hattında eller tetikte.
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ terör örgütünün işgal ettiği Tel Rıfat sınırına gitti.
TEL RIFAT KIRSALINDA PKK/YPG MEVZİLERİ VURULDU
A Haber ekibi, PKK/YPG mevzilerine yapılan cezalandırma atışlarını görüntüledi.
Operasyon için sıkı bir çalışma sürerken askeri sevkiyata dair görüntüleri A Haber fotoğrafladı.
"GEREĞİNDEN FAZLA BU ARAÇLARA LÜZUM OLACAK"
Karkamış Gaziantep'teki askeri hareketliliği Memleket Meselesi'nde yorumlayan Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, "Zannediyorum ki istihkam aracı olduğunu söyleyebilirim. Burada çok fazla bir şekilde lazım olacak. Gereğinden fazla bu araçlara lüzum olacak." dedi.
ABD'NİN SURİYE'DE TERÖRE DESTEĞİ
Diğer yandan "Türkiye'nin askeri operasyon kararlılığı ve diplomasisi ABD'yi neye zorluyor?" sorusuna yanıt veren Siyaset Bilimci Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, "Bu hesaplaşma 100 yıllık bir hesaplaşma. 100 yıllık hesaplaşma yeniden karşımıza fiili gerçekliğiyle çıktı." ifadelerine yer verdi.
"TÜRKİYE'NİN AMACI ULUSLARARASI TEZGAHI BOZMAKTIR"
Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç ise Türkiye'nin terör örgütlüleri ile haklı mücadelesine dair, "Bizim yaptığımız mücadele uluslararası tezgahı bozma mücadelesidir" şeklide konuştu.
Genç, "Türkiye'nin sorunu jeopolitiktir. Jeopolitik önemi vardır fakat her şeyden önce teopolitik önemi de vardır" cümlesini kurdu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ: HER DAMLA KANIN HESABI SORULACAK
Başkan Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde yaptığı açıklamada, "DEAŞ'la mücadele kisvesi altında bölücü örgütün Suriye uzantısına silaha boğanlar bize ders veremez. İnsanlık düşmanlarından döktükleri her damla kanın hesabını soruyoruz, soracağız. Kimse bizden teröristlere karşı müsamaha göstermemizi beklemesin" mesajını verdi.
BAKAN AKAR: SİVİLLERE ZARAR VERİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde "ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiasına ilişkin, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz." cümlelerine yer verdi.
Bakan Akar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Pençe-Kılıç Harekatı'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, "Terörü sona erdirmek, ülkemizin ve milletimizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
"326 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ"
Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Özsu Balık ne zaman işlem görecek? Özsu Balık ikincil piyasa işlemleri ne zaman başlayacak?
- Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ve Seyran ateş hattında...
- İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ
- Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatar? Sağlık çalışanları maaş promosyonu yattı mı? Doktor, hemşire...
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Kasım ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? T.C Kimlik no ile sorgulama...
- Emekliye %68 zam ufukta göründü! En düşük 5.533 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, Memur, 4A, 4B, 4C 2000 öncesi ve sonrası zamlı maaş tablosu!
- SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI | Asgari ücret için o tarihi işaret etti! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
- Arka Sokaklar bu akşam neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 25 Kasım Kanal D yayın akışı...
- ATA AÖF SINAVLARI SAAT BİLGİSİ | ATA AÖF sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav ortalamayı ne kadar etkiler?
- Vergi dairesine düşen KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizleri silindi mi? BAKAN AÇIKLADI!
- Yalı Çapkını 10. bölüm CANLI full izle! 25 Kasım Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki! Star TV, Youtube...
- Yalı Çapkını'nda bomba gelişme! İzleyicileri şoke eden isim öldü mü? Hangi oyuncu diziye veda edecek?