Son dakika | Pençe Kılıç harekatında 326 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Kılıç operasyonu hakkında son bilgileri paylaştı. Bakan Akar açıklamasında "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla sürüyor. Şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
''TERÖRÜ SONA ERDİRMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ''
Pençe-Kılıç Harekatı'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, "Terörü sona erdirmek, ülkemizin ve milletimizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
''PENÇE-KILIÇ'TA ŞU ANA KADAR 326 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ''
Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
TÜRKİYE, SURİYE'NİN KUZEYİNDE ABD GÖZLEM NOKTASINI VURDU MU?
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde "ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiasının sorulması üzerine Bakan Akar, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Terörist neredeyse hedefimiz orası Sivillere, çevreye zarar vermemek bizim en önemli ilkemiz" yanıtını verdi.
ESAD İLE GÖRÜŞME NE ZAMAN?
Bir gazetecinin "Suriye'de liderler düzeyinde bir görüşme ne zaman gerçekleşir?" demesi üzerine Akar, "Küçük-büyük, irili-ufaklı bir sürü gelişme var. Bunlar şekillenir, sonuçlanır buna göre bakılır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğine vurgu yapan Akar, "Her yerde kişilikli ve kimlikli politikalarla ülkemizin ve milletimizin hak ve hukukunu savunuyoruz. Bununla birlikte Kıbrıs, Azerbaycan ve Libya gibi dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da onların yanında yer almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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