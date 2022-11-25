Son dakika | Pençe Kılıç harekatında 326 terörist etkisiz hale getirildi

''PENÇE-KILIÇ'TA ŞU ANA KADAR 326 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ''

Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.