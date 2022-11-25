Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe Kılıç Hava Harekatı açıklaması
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe Kılıç Hava Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Pençe Kılıç'la TSK üstün operasyonel kapasitesini sergiledi." şeklinde konuştu.
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe Kılıç Hava Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanı Akar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
PAKİSTAN MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen PNS Khaibar'ın denize iniş töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" dedi.
İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen üçüncü geminin denize iniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuştu. Bakan Akar burada, Pençe Kılıç Harekatı ve son dönemdeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin de açıklamalarda da bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende konuşan Akar, "Kahraman ordumuz nerede olursa olsun, tehlike nereden gelirse gelsin, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlama azim ve kararlılığındadır. 19 Kasım'da başlatılan Pençe Kılıç Harekatı da bu kararlılığımızı göstermiştir. Sınırlarımızın ötesinden hedef gözetmeksizin sivil yerleşim yerlerine alçakça saldırılar düzenleyen terör unsurlarına yönelik düzenlenen bu harekat kapsamında teröristlere yönelik belirlenen hedefler ateş altına alınmış, örgüte ait çok sayıda barınak, sığınak, tünel depo ve karargahlar tam isabetle imha edilerek Pençe Kılıç Harekatında toplam 326 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin inleri başlarına yıkılarak ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kast eden hainlere büyük darbe vurulmuştur. İcra edilen tüm operasyonlarımız Birleşmiş Milletler şartının 51'inci maddesinde belirtilen uluslararası hukuka uygun. Komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı sadece terör unsurları hedef alınarak dini ve etnik kökenine bakılmaksızın, tarihi, dini, kültürel dokular, hastaneler, sivil alt yapı ile çevrenin güvenliğine ve korunmasına da hiçbir ordunun göstermediği kadar azami dikkat ve hassasiyet gösterilerek icra edilmektedir. Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tarihi ertelendi mi? 2023 YKS üniversite sınavı ne zaman? 2023 YKS TYT AYT sınav takvimi değişecek mi? ÖSYM SON DAKİKA!
- Ziraat Bankası sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2022 Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi alımı son durum!
- EYT'LİLERİN MERAK ETTİĞİ O SORU! SGK sigorta başlangıç tarihi nasıl öğrenilir? SSK-BAĞ-KUR giriş tarihi sorgulama
- Taksim metro kapalı mı? Taksim Şişhane METRO neden kapalı, ne zaman açılacak? Yenikapı-Hacıosman metro seferleri ne zaman düzelecek?
- Taksim Kabataş Füniküler kapalı mı? NEDEN KAPALI? F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ne zaman açılacak?
- TOKİ DİYARBAKIR KURA TAKVİMİ: 2022 Diyarbakır sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? Merkez, Ergani, Silvan, Dicle...
- Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Yalı Çapkını bakın kimi anlatıyormuş! HEPİMİZ YAKINDAN TANIYORUZ! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun oynadığı diziden BOMBA İTİRAF
- Sağlık Bakanlığı atama başvuru süresi uzatıldı! 2022 Yılı 4. Dönem atama kurası ne zaman çekilecek? Yerleştirme sonuçları...
- Efsane Cuma indirimleri bugün son mu? Muhteşem Cuma devam edecek mi? Bir sonraki Efsane Cuma ne zaman?
- ALES/3 SONUÇ tarihi belli oldu mu? 2022 ALES/3 açıklandı mı? Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES puanı kaç yıl geçerli?
- İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | İBB bursu sonuçlandı mı? İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022-2023 burs ücreti kaç TL?