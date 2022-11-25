Cezalandırma atışları A Haber’de! Terör mevzileri böyle vuruldu

Olası kara harekatı için sınır hattında hazırlıklar sürerken terör hedefleri de vurulmaya devam ediyor. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel Azez- Tel Rıfat sınırında Mehmetçiğin vurduğu terör hedeflerini görüntüledi.

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