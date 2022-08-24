Vize olayının perde arkasında ne var? Amaç 2023 seçimleri öncesi iktidarı zorda bırakmak mı? ABD’nin TÜSİAD’a mektubu ne anlama geliyor?

Bu işin bir teknik boyutu var. Türkiye ile AB arasında yürütülen vize serbestisi diyaloğu aslında 2013 yılına dayanıyor ama biz bu konuyu biraz daha tartışmaya başladığımız zamanlar hatırlayalım Türkiye ile AB arasındaki özellikle göçmenler üzerinde yapılan anlaşmada bir kere daha gündeme gelmişti. Ta 2013 yılında imzaladığımız bir anlaşma var ve bu anlaşma kapsamında Türkiye'nin 72 tane kriter doğrultusunda çalışma yapması bekleniyordu. Birçok alt başlık var. Türkiye yıllar içinde bu pasaportlarımızın yenilenmesi de dahil bu kriterlerin 66'sında başarı sağladı ve Türkiye bu 66 kriteri tamamladı. Geriye kalan 6 kriter AB'nin Türkiye'ye söylediği bu 6 kriter neyle ilgili? Biz bunun üstüne çok konuşmuyoruz bu bence önemli çünkü bu aynı zamanda bu işin hem diplomatik hem de siyasi boyutuyla da oldukça ilgili. Bu 6 kriter tamamen Türkiye'nin terörle mücadelesi ve ağır suçlarla ilgili 6 kriter.

Bu bir gerçeklik ki Türkiye'nin terörle mücadele konusu noktasında AB'den farklı görüşleri var ve olmak zorunda. Türkiye'nin kendi milli bekası açısından.

Özellikle de 2011 sonrası Suriye iç savaşıyla kendi sınırları etrafında hem DEAŞ hem PKK hem YPG hem de bunlarla tüm ilintili örgütlerle kaynaklı terörle mücadele yasasını vize serbestliği diyaloğu kapsamında istenilen şekilde hafifletmesi çok gerçekçi bir istek değil. AB de bunun bu siyasi boyutunu çok iyi biliyor aslında.