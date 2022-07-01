TÜSİAD’dan para baronlarına taktik! Dövizinizi kaçırın önerisi

Peki bu ne taktik ne anlama geliyor? Faruk Erdem şöyle değerlendirdi:

TÜSİAD yani iş adamları ve sanayiciler denilince insanın aklına ne gelir ya da hükümette ne istemelerini beklersin? Faizleri düşürün, sermaye verin biz yatırım yapalım istihdam açalım beklenmesi gerekir. Bir sanayici ne ister başka?