TÜSİAD’dan para baronlarına taktik! Dövizinizi kaçırın önerisi
BDDK'nın ticari kredi düzenlemesi ile kur tezgahı bozulan TÜSİAD yeni bir plana girişti. Faiz artırımı yapılmadığı sürece ekonomiyi çıkmaza sürüklemekle tehdit eden TÜSİAD, bu kez üyelerine "Dövizinizi yurt dışına kaçırın" taktiği verdi. Peki bu ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Daha önce hükümete açıkça ekonomiyi faiz artırımı gelmediği sürece çıkmazda bırakacaklarının mesajı veren TÜSİAD, TL ile kredi çekip dolara yatıran şirketlerin önünü kesen BDDK'nın adımlarını boşa düşürmek için üyelerine dövizlerini yurt dışına kaçırmalarını tavsiye etti.
Gizem Öztök Altınsaç, "Şirketlerin yurt dışında var olan iştirakleri varsa oraya para çıkartabilirler. Şirketlerin yurt dışında var olan iştirakleri varsa oraya para çıkartabilirler. Bu belki ileride engellenmeye çalışılır. Bunun dışında şirketler kâr payı da dağıtabilir, 'ben temettü dağıtırım' der ve şirketten para çıkar." dedi.
Peki bu ne taktik ne anlama geliyor? Faruk Erdem şöyle değerlendirdi:
TÜSİAD yani iş adamları ve sanayiciler denilince insanın aklına ne gelir ya da hükümette ne istemelerini beklersin? Faizleri düşürün, sermaye verin biz yatırım yapalım istihdam açalım beklenmesi gerekir. Bir sanayici ne ister başka?
Ama bizim sanayicilerimiz ilginçtir faizlerin artmasını üretim yapılmamasını ve paraları yurt dışına kaçırma planları anlatıyor. Yine ucuz kredi istiyorlar ama bununla yatırım yapmak değil döviz almak ve bunu önerildiği gibi yurt dışına kaçıralım istiyorlar.
Bu arada faizlerin artmasını ve daha fazla kazanmayı işitiyorlar. Bunlar neden bunu istiyorlar? Bu ülkeye düşman mı bu insanlar? Bu ülkenin insanlarının emeği ile kazanıyorsunuz ama bunlardan kazandıklarını yurt dışına kaçıralım önerileri yapılıyor.
İşte BDDK Bu manzarayı görmüştü. Ucuz TL'yi alan bunu ihtiyacı olmadığı halde dövize, altına yatırıp kendini enflasyona karşı korumaya çalışan ama aynı zaman yurt dışına kaçırılan paraları gördü. İşte bu yüzden tedbirler alındı.
Aslında ihracat yapan, ithalat yapan dövizle iş yapan şirketler zaten işlerine devam edecekler. Burada BDDK eğer ihtiyacın yoksa döviz borcun yoksa ithalat ve ihracat yapmıyorsan hükümetin faizini indirip ucuz olarak verdiği TL krediyi dövize ve altına yatırıyorsun diye önünü kesiyor.
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