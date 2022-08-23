Son dakika: ABD'den Ruslarla çalışan Türk işletmelere tehdit: Yaptırım uygularız! TÜSİAD'ın tepkisi ne olacak?
Son dakika haberi... Rus aktörlerle iş yapmanın, risklere yol açabileceği öne süren ABD, Türk şirketlerine mektup gönderdi. Mektupta "ABD yaptırımlarının riski altındasınız" denilerek Türkiye’nin Rusya ile iyi ilişkilere sahip olmasından rahatsızlık duyulduğu belirtildi. Öte yandan Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun aynı mektubu TÜSİAD'a da gönderdiği belirtildi. TÜSİAD'ın ABD tehdidi karşısında nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.
TÜRK İŞLETMELERİ YAPTIRIMLA TEHDİT ETTİLER
Wall Street Journal'ın haberine göre, Biden yönetimi, "Türk işletmeleri yaptırım uygulanan Rus kurumları ve bireyleriyle çalışmamaları" konusunda uyardı.
Türkiye'deki Amerikan Ticaret Odası'na gönderilen 22 Ağustos tarihli mektupta, Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Türk şirketlerinin yaptırım uygulanan Ruslarla iş yapmaları halinde ABD yaptırımlarına maruz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
"RUSYA'YA UYGULANAN YAPTIRIMLARA UYMALISINIZ"
Adeyemo'nun, aynı mektubu TÜSİAD'a da gönderdiği belirtildi. Haberde, "Yazılı uyarılar, ABD'nin Türk kurumlarının Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uymasını sağlama çabalarının bir parçası." ifadesi kullanıldı.
Türk işletmelerin hedef alındığı söz konusu mektupta, şunlar aktarıldı:
"ABD YAPTIRIMLARININ RİSKİ ALTINDASINIZ"
"ABD tarafından belirlenen kişilere maddi destek sağlayan tüm bireyler veya kuruluşlar, ABD yaptırımlarının riski altındadır. Yaptırım uygulanan Rus aktörlerle olan ilişkilerin Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın."
Ayrıca, "Türk bankalarının, Amerikan bankalarıyla bağlarını korurken, aynı zamanda yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla ilişki kuramayacağı" savunuldu.
TÜRKİYE'NİN UKRAYNA İHTİLAFINDAKİ ROLÜ
Öte yandan aynı haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini Ukrayna ihtilafında arabulucu olarak konumlandırdığı hatırlatıldı.
Türkiye'nin iki turlu barış görüşmesine ev sahipliği yaptığı, Ankara'dan Rus ve Ukraynalı liderlere yeni barış görüşmeleriyle ilgili diyalog kurulması yönünde çağrılar yapıldığına dikkat çekildi.
"TAHIL ANLAŞMASINA ARACILIK ETTİ"
Ankara'nın yapıcı rolüne işaret edilerek, "Erdoğan ayrıca, Ukrayna'nın tahıl sevkiyatlarının yeniden başlamasını sağlayan anlaşmaya aracılık etti." denildi.
GÖZLER TÜSİAD'DA
ABD'nin Türk şirketleri hedef alan skandal mektubu sonrası gözler mektubun gönderildiği iddia edilen TÜSİAD'a çevrildi. Her fırsatta hükümeti hedef alan TÜSİAD'ın ABD tehdidi karşısında nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.
HER FIRSATTA HÜKÜMETi HEDEF ALIYORLAR
Geçmişte ekonomik ve siyasi krizlerin yaşandığı dönemlerde yaptığı çıkışlarla krizleri derinleştirmeyi planlayan ve krizlerin arkasındaki güç olarak da bilinen TÜSİAD son olarak geçtiğimiz hafta sahneye çıktı.
Türkiye'nin dünyanın kilitlendiği tahıl krizini çözdüğü dönemde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, CHP'nin yayın organı Sözcü'ye verdiği röportajda hükümeti hedef aldı.
Para baronlarının geçim kaynağı olan faiz belasını savunan Orhan Turan enflasyonla doğru mücadele edilmediğini iddia ederek hükümete istikamet çizmeye çalıştı.
FAİZİN DÜŞÜRÜLMESİNDEN RAHATSIZ OLDU
Turan, "Türkiye enflasyon hızlanmışken, düşük faiz politikası tercihi yaptı. Bu tercihin bugün sonuçlarını yaşıyoruz." ifadeleriyle faiz düşürülmesinin yanlış olduğunu iddia etti.
'ÇOĞULCU SİSTEM' İSTEDİ
Sığınmacı meselesi üzerinden de hükümeti hedef alan Turan Türkiye'yi 'Avrupa'nın sınır bekçisi' olmakla itham etti. Her darbeye destek veren TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan, "Çoğulcu sistem gerekiyor" diyerek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" de hedef aldı.
Konuya ilişkin Sabah Yazarı Mahmut Övür çarpıcı açıklamalar yaptı. Övür TÜSİAD'ın Türkiye olarak tahıl koridoruyla olumlu bir süreçten geçtiği dönemde hedef alınmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.
Övür şunları söyledi:
"Türkiye nükleer enerji iile ilgili önemli adımlar atarken ve NATO eksenli süreçlerde ciddi adımlar atılan süreçlerden geçiliyor. Ekonomide de yeni bir yaklaşım deneniyor tabii ki bunun getirdiği özel bir durum var. Dünya genelinde enflasyon artışı var. Tabii bize özel yanı da var. Çünkü biz 58'den bilinen klasik ezberden çıkamadık bu TÜSİAD'ın dayattığı bir şeydi.
TÜSİAD KÜRESEL GÜÇLERİ SAVUNMAKTAN ÖTEYE GEÇEMEMİŞTİR
Siyasi iktidarlara her dönem aynı şeyi dağıttı. TÜSİAD'ın arkasında IMF onun da arkasında küresel güçler var. TÜSİAD kendi ülkesini değil küresel güçleri savunmaktan öteye geçememiştir.
Bunu 2008'deki finansal krizde gördük ısrarla IMF'den para alınmasını istediler. Türkiye ekonomisi ile ilgili duydukları kaygıların hepsi bu küresel kaygıların ötesine gitmiyor.
Sığınmacılar meselesine kadar girip hükümeti eleştiriyor. TÜSİAD kendisine dönüp bakmalı. Yüksek teknolojiden bahsediyor ama hiç birisi elini taşın altına koyup otomobil işine girmediler bugüne kadar ama Türkiye üretiyor. Kalkıyor TÜSİAD Başkanı nitelikli üründen bahsediyor Türkiye bunu Savunma sanayiinde yapıyor. Sonuca giden bir Türkiye'nin önünü kesmek için sadece TÜSİAD değil onunla beraber diğer güçler de harekete geçmiş durumda. Bu aslında siyasi tavırdır ekonomiyi eleştiriyor gibi görünüyor ama aslında iktidarın istenmediğinin altını çizen bir yaklaşım sergiliyor.
TÜSİAD HER ZAMAN DARBELERİN ARKASINDA OLAN BİR ÖRGÜT
TÜSİAD'ın her zaman tekrar ettiği bu TÜSİAD her zaman darbelerin arkasında olan bir örgüt. Çoğulcu bir demokrasiden falan bahsetmesinler. 28 Şubat'talar gözümüzün önünde çıkıp destek verdiler. Bir de çoğulcu demokrasiden bahsetmesinler. Kendi çıkarları eksenindeki bir duruşa hizmet ediyorsa anlamlıdır. Halkın ve Türkiye'nin geleceğine yönelik herhangi bir kaygılarının olduğuna inanmıyorum."
BAŞKAN ERDOĞAN TÜSİAD BAŞKANINA SESLENMİŞTİ: SEN DAHA ÇIRAKSIN HADDİNİ BİL
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan geçtiğimiz haftalarda yaptığı skandal açıklamalarla Türkiye'nin büyüme rakamları üzerinden ekonomiyi ve Türkiye'nin dış politikasını hedef aldı.
Başkan Erdoğan ise TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın açıklamlarına sert bir şekilde yanıt verdi.
Erdoğan, "Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi: Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın, kalfa dahi olamadın. Dün bir, bugün iki. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun. Önce haddini bil, haddini bil." ifadelerini kullandı.
Erdoğan TÜSİAD'a yönelik şunları söyledi:
"Ülkenin diğer tüm meselelerini Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle biz hal yoluna koyarız. NATO meselesinde de İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz. Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi: Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın, kalfa dahi olamadın. Dün bir, bugün iki. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun. Önce haddini bil, haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Bunu da bilmeleri lazım. Biz dış politikada İsveç, Finlandiya, niye bunlara karşı tavır alıyoruz? Neden? İsveç'in, Finlandiya'nın sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız, onların yanında mı yer alacağız? Ey TÜSİAD, siz onların yanında yer alabilirsiniz. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız, bunu bilesiniz. İşte Batı'yı görüyoruz. Almanya'da caddelerde Alman polisinin nezaretinde bu terör örgütleri yürüyüşler yapıyorlar. Fransa'da yürüyüşler yapıyorlar. Maalesef İngiltere'de hakeza öyle.
AĞABABALARINIZLA AYNI KAFADASINIZ
Avrupa'nın bütün ülkelerinde, aynı durumla karşı karşıyayız. Bütün bunlara karşı sizin ali menfaatlerinizi korumak için sesimizi çıkarmayacak mıyız? Kusura bakmayın, sizden önce gelen ağa babalarınız da aynı kafadaydılar, görüyorum ki siz de aynı kafadasınız.
Eğer TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın ve görüyorum ki sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz. Aynı merkez belli, CHP. Oradan size neyi sufle ediyorlarsa siz de aynen o ağızla konuşuyorsunuz. Sizden önceki ağa babalarınız da böyle konuşuyordu siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Öyleyse bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, yerli ve milli duruş sergilemeyene kapalıdır.
"Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğim gibi, ülkemizde ekonomik sorunlara teşhis yanlış koyulduğu için, tartışmalar ve çözüm arayışları da yanlış mecrada yürümektedir. Öyle diyor TÜSİAD'ın şu anda başındaki, 'Büyüme her şey değildir.' Öyle diyor, 'İhracat endeksli bir büyüme her şey değildir.' İhracat olmazsa büyüme olmazsa sen ayakta duramazsın. Bütün bu adımlar, hepsi CHP ağzı. İhracatın olmayacak, büyüme olmayacak sadece ithalat öyle mi? İthalat seni zaten bitirir, batırır. Böyle şey mi olur? 'İthalata dayalı bir ihracat' dersen bunu aklım alır. Öyle ürünler var ki bu ithalata dayalıdır. Ama ihracatı bir kenara koyacak olursan o ülke zaten yürümez. Biz bunları yapıyoruz ama sizin mantığınız, anlayışınız zaten bu işleri almaz. Bundan dolayı da iki de bir başkan değiştiriyorsunuz. Başka gidecek yeriniz de yok. Türkiye'deki enflasyon, kamu maliyesindeki bozulmadan, arzdaki azalmadan ve talepteki aşırı yükselişten değil de enerjiden kura kadar farklı sebeplerin ağırlıklı olduğu sorunlardan kaynaklandığı için, buna klasik anlayışla çözüm aramak beyhudedir.
BUNLAR NE ZAVALLI
Diyorlar ki 'Akademisyenleriniz olacak.' Be zavallı, bizim yanımızda, kurullarımızda akademisyenlerimizin olmadığını sana kim söylüyor? Bizim çalışanlarımızın içinde akademisyenlerimiz de var, partimizin içinde, TBMM'de akademisyenlerimiz de var. Biz kiminle, nerede, nasıl çalışacağını 20 yıldır ispat etmiş olan bir partiyiz. Bay Orhan, bundan sonra hangi akademisyenlerle çalışacağımızı sana sorarız, senin vereceğin isimlerle çalışırız. Kafaya bak. Bunlar ne zavallı."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK faizleri ne zaman silinecek 2022? KYK düzenlemesi Meclis'e geldi mi? Bakan Nebati açıkladı...
- Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? İşte detaylar...
- Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman, şartları neler?
- EYT için son noktayı koydu! 49,50,51,52 yaşında herkesi kapsıyor! "Tek formül var" EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?
- En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti...
- YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 2 ve 4 yıllık bölümlerin tavan ile taban puanları
- Ortaöğretim, lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2022 geç başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Mısır alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Mısır alım fiyatı açıklandı mı?
- Euro neden düşüyor? 22 Ağustos canlı Euro takip Euro /TL kaç lira oldu? Altın ve EURO son dakika neden düştü?
- Kabine Toplantısı bitti mi? 22 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? İşte alınan kararlar...
- Kardeşlerim'de dengeleri sarsacak transferler! Bomba 1 derken 3 oldu! Ünlü oyuncu Instagram hesabından...
- Havrita kapandı mı, yasaklandı mı? Havrita uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Karar açıklandı...