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Mansur Yavaş Ümit Özdağ ve Buğra Kavuncu'nun gizli ilişkisi! HDP'liler Mansur Yavaş'a oy verir mi? Serkan Toper A Haber'de yorumladı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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Mansur Yavaş Ümit Özdağ ve Buğra Kavuncu’nun gizli ilişkisi! HDP’liler Mansur Yavaş’a oy verir mi? Serkan Toper A Haber’de yorumladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Avukat Serkan Toper, Mansur Yavaş'ın 2023 seçimlerinde adaylığına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Mansur Yavaş, Ümit Özdağ ve Buğra Kavuncu'nun arasındaki ilişkiyi de açıklayan Toper, HDP'lilerin Mansur Yavaş'a oy verebileceğini ifade etti.

Millet İttifakı'nda 2023 seçimlerine yönelik aday tartışmaları sürerken Mansur Yavaş ismi de ön plana çıkıyor. Özellikle İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin adaylık konusunda öne sürdüğü Mansur Yavaş siyasi konularda hiçbir açıklama yapmaması ile dikkat çekiyor.

Avukat Serkan Toper A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Mansur Yavaş'ın 2023 seçimlerinde adaylığına yönelik açıklamalarda bulundu.

KÜRDİSTAN DENDİĞİNDE TEPKİ BİLE VERMEDİ

Mansur Yavaş'ın doğu ziyaretinde kendisine Kürdistan dendiği zaman en ufak tepki vermediğini gördük. Mansur Yavaş'a sürekli "Eski ülkücü" olarak anılıyor ama Mansur Yavaş İYİ Parti'den gelen teklif yerine CHP'yi tercih etti. O yüzden biz şu an CHP'li Mansur Yavaş'ı konuşuyoruz.

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MHP'NİN HAYIR OYU VERMESİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Bu CHP'nin de HDP ile ciddi ilişkileri var. Mansur Yavaş MHP'den CHP'ye benziyor diye partisinden istifa edip bir süre sonra CHP'ye katıldı. 2010 referandumunda Yavaş FETÖ'cülerin mezardan kalkıp gelip destek vermeyi paylaştığı dönemde MHP'nin hayır oyu vermesini eleştirmişti.

ÜMİT ÖZDAĞ VE BUĞRA KAVUNCU

Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa ederken Buğra Kavuncu'yu FETÖ ile irtibatlı gösterip, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı olarak aday gösterin diye çağrıda bulunuyor. Sonra da Buğra Kavuncu diyor ki "Halk Mansur Yavaş'ı istiyor" Bu ilişkilerin çıktığı yer nettir.

ALGI SİYASETİ MAHSULÜDÜR

17-25 Aralık'tan sonra Mansur Yavaş'ı belediye başkanı yapan nedir? Mansur Yavaş bir algı siyaseti mahsulüdür. Algılar dışında nerede imzası var Mansur Yavaş'ın? Bir metre metro mu yapmış Mansur Yavaş? Bir tane imza projesi var mı?

HDP'LİLER MANSUR YAVAŞ'A OY VERİR

Mansur Yavaş için ilkelerin bir önemi yoktur. HDP'liler Mansur Yavaş aday olursa oy vermezmiş. Verirler çünkü o dönemde Mansur Yavaş onlar ne isterse onu söyler. Onun için sadece kazanmak vardır.

YAVAŞ ÇIKIP KONUŞMAK ZORUNDA

Mansur Yavaş şu an konuşmuyor. Çıkıp siyasi çizgisini konuşmak açıklamak zorunda. Bu siyasi savrulmanın anlamı nedir?

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