Mansur Yavaş Ümit Özdağ ve Buğra Kavuncu’nun gizli ilişkisi! HDP’liler Mansur Yavaş’a oy verir mi? Serkan Toper A Haber’de yorumladı

HDP'LİLER MANSUR YAVAŞ'A OY VERİR

Mansur Yavaş için ilkelerin bir önemi yoktur. HDP'liler Mansur Yavaş aday olursa oy vermezmiş. Verirler çünkü o dönemde Mansur Yavaş onlar ne isterse onu söyler. Onun için sadece kazanmak vardır.